這是繼「汽車改裝車燈界APPLE」巨鎧精密（2254）之後，今年第二家提出申請的創新企業。

證交所表示，今年預計有數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等相關產業公司申請創新板，期盼豐富臺股投資組合，進而帶動新經濟產業的正向循環，強化證券市場韌性，培育未來的護國群山，讓台灣成為全球經濟的關鍵力量。

鴻華先進科技自2020年成立以來，延續鴻海集團與裕隆集團過去數十年來在資通訊產業及汽車產業的經驗與優勢，從事電動車技術研發、整車及零組件製造管理及銷售服務，主要產品涵蓋電動車的平台、成車及零件等。

鴻華先進為一家提供從關鍵模組到整車系統集成服務的新創平台，透過一站式服務，提供客戶快速且符合經濟效益方式，實現其移動應用的概念。技術層面上，鴻華先進科技具有純電模組化平台、融合域EEA架構、軟體定義車輛及安全聯網上的競爭優勢。

在商務模式方面，鴻華先進科技在具備電動車整車設計研發能力的廠商中，是少數以「開放模式」、「共用開發」為立足點，打破傳統車廠「封閉模式」、「各自發展」的生態鏈，提供客戶「模組化共用」及「彈性化客製」服務模式，同時，憑藉優異研發能力及優勢，提供產品在降低開發代價及產品性能提升上的競爭力。

鴻華先進已發表Model B、Model C、Model E、Model T等原型車設計，其中，首款產品電動巴士Model T量產車已於國內市場銷售，首款乘用車Model C量產版車已設計完成，正展開實車測試驗證，預計2023年第4季量產交付；國外市場則朝主流電動巴士、乘用車布局。