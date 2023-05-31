國民黨立委洪孟楷表示，至少7、8名立委在會上發表意見，而侯友宜也展現出自信心，並透露選戰步驟，接下來就是打團體戰，大家可以拭目以待。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜備戰2024總統大選，積極拜會各方，今至立法院與黨籍立委會面，並進行約40分鐘的閉門會議。國民黨立委洪孟楷表示，至少7、8名立委在會上發表意見，而侯友宜也展現出自信心，並透露選戰步驟，接下來就是打團體戰，大家可以拭目以待。

侯友宜今在副市長謝政達陪同下，中午12時許從立院大門進入，迎接他們的有黨團總召曾銘宗、黨團書記長謝衣鳯、黨團首席副書記長林思銘，以及立委李德維、洪孟楷、林德福等人。此次會面除了立委張育美、傅崐萁有事未出席，其餘全數到場。

在大約40分鐘的閉門會議後，洪孟楷接受訪問時表示，包含國民黨立委賴士葆、吳斯懷、陳玉珍、林為洲、陳以信在內，至少7、8名立委都有在會上發表各方面的建議，把北、中、南各地觀察都跟侯友宜報告，侯也都虛心接受，並很有信心，「我們看得出來他胸有成竹」。

洪孟楷說，侯友宜在會上闡述競辦正式啟動之後的一些選戰步驟，並和藍委之間交換聯繫方式，接下來會打團體戰，大家可以拭目以待。

洪孟楷指出，陳玉珍在會上也提到昨天在金門的一些狀況，大家絕對可以團結，且更凝聚。他也提及，侯友宜強調很多事情會「一肩扛起」，包括黨籍立委有提到還沒有見到的人，侯也說「這都是他的責任，會努力溝通協調，一定會承擔」，且講了不只一次。

洪孟楷說，這代表侯友宜不會把任何的事情推給別人，會自己勇於承擔，也告訴大家，他就是一個準備好的總統參選人，黨團可以信賴他，「我們共同往前打拼」。

洪孟楷透露，侯友宜在會上有說，六、日會比較以中南部的縣市行程為主，現在會先做好兼顧。

洪孟楷說，會上大家針對外交、兩岸、內政都給予很多建議，而侯友宜也特別提到，許多立委都是現任，有監督職責，希望他們在立院持續針對執政黨錯誤的施政，做監督跟發聲；那侯也會提出後續國政方向，讓民眾信任未來他當總統，能如何帶領台灣有更好的方向，雙方「分進合擊」。

洪孟楷也特別指出，雙方討論非常自然，大家圍成一個同心圓，沒有用麥克風，各自把椅子拉進來，然後坐在一起。從中看得出來，侯友宜跟大家是在同個平台上，是真真正正的開誠布公，開大門、走大路，願意聽大家的意見，所以他非常肯定今天侯友宜來立院黨團，接受大家的建議。