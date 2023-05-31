豆花妹（右）和唐振剛飾演一對兄妹。（粘耿豪）

蔡黃汝（豆花妹）和唐振剛今（31）日出席時創影業最新戲劇《因為你如此耀眼》記者會，2人劇中演一對情路坎坷的兄妹。豆花妹和八三夭樂團主唱阿樸穩交將近7年，先前阿樸放話如果結婚，會在演唱會上公布喜訊，豆花妹今回：「我覺得以他的個性不太可能。」有期待被求婚？豆花妹坦言真的沒有期待，「因為會滿驚悚的，我連生日大家圍在一起幫我慶生我都覺得尷尬。」但2人對未來、結婚都有共識。

豆花妹說媽媽看到阿樸捐肝給爸爸的新聞，覺得男友很正派，「至少他乖乖的，對我滿好的。」2人交往多年，媽媽也沒有催婚。不過豆花妹透露，媽媽是巨蟹座想比較多，且上一代觀念保守，每回母女倆討論感情，媽媽都會潑冷水說：「沒有到最後都不是真的。」豆花妹開玩笑回嗆：「她給我意見我也不見得採納，像我爸抽菸喝酒也沒有給她很幸福。」。

豆花妹和唐振剛在劇中演兄妹，現實生活中她有一位「帥哥哥」，誇讚連圈內人看過照片都認證哥哥的顏值，但家人的相處模式是不會天天聯絡，從她踏入演藝圈後兄妹倆就較少時間膩在一起，「我們比較不是打擾型，但還是會有家庭聚餐，很羨慕每天跟家人很要好的人。」

她透露和爸爸的關係有些距離感，不過自從阿嬤離世後，她都會檢查家庭群組，爸爸有沒有按時傳長輩圖，「每天早上我都會固定看一下，他比較晚發我就會比較擔心。」