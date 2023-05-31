根據氣象局清晨發布最新颱風動態，颱風瑪娃移動速度放慢，預計將持續北轉，主要受影響區域為北部及東部地區。桃園市消防局表示，致災性強風，可能吹落招牌、吹倒停放路邊的機車及路樹等等，已要求各消防分隊整備船艇、檢視救生衣、水域頭盔、個人防寒衣、發動船外機等等先前檢查準備，如颱風來襲或短暫強降雨，造成積淹水，需要救援時，消防人員便能即刻前往協助搶救。

受到颱風外圍環流影響，氣象局豪、大雨特報指出，山區有局部大雨或豪雨發生的機率，由於桃園山區易發生土石流、落石坍方等災害，呼籲民眾應隨時注意天候，另非必要應避開山區路段。也請民眾注意瞬間大雨及強陣風，避免強風或降雨造成轄內災情及損失，提醒民眾嚴加防範，風雨顯著期間少勿外出走動，以免發生危險。

桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，未來持續掌握瑪娃颱風動向，防颱整備作業持續進行中，民眾於颱風過境期間務必注意自身安全，防颱、防汛乃至防救災工作永無止盡，沒有最好，只有更好，不論在平時或災時，都能配合各級政府的各項防救災作為，共同攜手將災害損失降至最低，營造更安全的生活環境。