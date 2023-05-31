南投林管處與屏科大日前聯合捐贈投縣草屯鎮平林國小、雙冬國小各30組柳杉課桌椅。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

南投林管處說，學生們透過體驗課程，培養思考、協作等能力，進而建立愛物惜物的觀念。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

林務局南投林區管理處與國立屏東科技大學木材科學與設計系合作，在南投縣草屯鎮平林國小、雙冬國小舉行課桌椅捐贈及組裝教學活動，教導學童利用國產的柳杉，組裝符合人體功學的課桌椅，該課桌椅可因應孩童成長、不同身型等需求，調節課桌椅高低，學童不僅認識國產材，透過組裝過程培養思考、協作等能力。

南投林管處指出，2017年為國產材元年，林務局積極推動國產材利用，希望2027年國產材自給率能達5％，逐步復甦台灣的林業，培育木材收穫及加工專業人才也是重要課題之一，因此推廣國產材有效及永續利用，除了加強產業鏈，更積極讓林業教育從小扎根，因此與屏東科技大學木材科學與設計系合作舉行「山林教室」體驗課程。

屏東科技大學木材科學與設計系利用國產柳杉，設計出符合人體功學的課桌椅，該套課桌椅可因應學童成長、依學童不同身形調節高度。 南投林管處與屏科大日前聯合捐贈投縣草屯鎮平林國小、雙冬國小各30組柳杉課桌椅，並進行國產材介紹及課桌椅組裝教學。

南投林管處說，學生們使用簡易的工具，自行組合課桌椅，透過體驗課程，培養孩子手作能力、創作能力、思考能力及團隊協作能力，孩子因為辛勤付出而組好的課桌椅，進而建立愛物惜物的觀念。

屏科大指出，透過解說讓學生了解國產材的特性，運用設計及工藝讓國產材發揮特性，創造出具有美學深度的課桌椅，教導孩子們保護森林等自然環境，善用國內豐富天然資源，才能讓環境永續。