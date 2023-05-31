桃園市政府消防局中路分隊與中華電信職場互助式教保服務中心日前舉辦宣導體驗活動。教導孩童面對突發性的地震災害保命重要步驟「趴下、掩護、穩住」，同時也為孩童們帶來了射水體驗，讓他們感受成為小小消防員的樂趣。

中路分隊除了介紹地震的成因及特徵，更出動了地震體驗車及消防水箱車，為孩童們進行實際的體驗和示範。孩童們學習到了地震發生時應採取的保命三步驟，即「趴下、掩護、穩住」。透過實際練習，孩童們能夠更好地了解如何保護自己及他人在地震來臨時做出正確的反應。

除了地震體驗，孩童們也參與了他們最期待的射水體驗活動。他們穿上了小小消防員的服裝，手持消防瞄子對著射水靶射水。這個活動不僅帶給孩童們樂趣，同時也增強了他們對消防工作的認識和尊重。

中路分隊分隊長張育瑄表示，活動的目的是推廣孩童們對地震和消防安全的認識，培養他們的安全意識。透過互動式宣導體驗活動，讓孩童們可以在玩樂中連結防災觀念，加深他們應對突發狀況的能力，同時也讓他們更加了解和尊重消防員的工作。