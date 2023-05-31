在投資標的選擇方面，施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文認為，AI仍是今年下半年投資主軸，但因下一階段雲端業者在AI服務確認後，自行設計Inference晶片將成為主流，因此半導體設計服務公司將可受惠ASIC趨勢，是投資人可以多加關注的領域。

總結台股第三季展望，葉獻文認為有五大利多、四大利空，利多包含總統大選在即，政府亟需營造內需活絡與政策支持；此外是去年底至今的AI議題仍持續延燒整個科技產業，吸引資金追捧；另外是台幣近期雖走貶，但相對其他非美貨幣仍強勢，外資尚未大幅撤出股市，給予台股一定支撐力道；中國為提振經濟將推出刺激方案，導致原物料報價仍有上揚空間；最後是美國就業市場持續熱絡，美國經濟衰退預期可望持續延後，甚至有望「軟著陸」。

施羅德投信台股投資團隊表示，今年以來全球股市上揚，主要來自對下半年景氣回溫的預期。然而根據主要總經數據顯示，全球經濟仍持續疲弱，國際貨幣基金(IMF)在4月時已下修今年全球經濟成長展望，預測未來5年全球經濟平均增速僅3.0%，為1990年以來最弱的中期成長展望。

此外，市場原預期，美國聯準會(FED)5月會是最後一次升息，並可望於年底開始降息，但隨著通膨依舊頑強，甚至開始出現6月持續升息的可能性，且聯準會降息時間可能遞延，將帶給資本市場更多不確定性。

不僅如此，從各項重要指標亦可窺見市場需求薄弱，如SCFI(上海出口集裝箱運價指數)價格反彈無力，預期閒置運力將導致海運市場新一波價格戰，對航運業是利空；鋼鐵、水泥等原物料報價回檔、電子產品銷量也普遍衰退，尤其消費性電子市場最具指標性的蘋果(Apple)，也對今年下半年新產品備貨量保守因應，顯見消費者信心尚未回籠，這些因素皆不利於台股後市表現。觀察台股5年均本益比15.3倍，但目前指數位置17.8倍已高於均值，若回到5年均值的指數位置約14,500至15,000點，台股將會有一波不小的回檔修正。

葉獻文表示，綜觀目前外資看法，今年台灣上市櫃公司獲利仍有進一步下修的可能性，包含台積電也可能在7月再次調降財測。而在科技產品庫存去化方面，下游通路存貨雖逐步回到健康水位，但上游半導體仍持續堆積，凸顯科技存貨問題仍相當嚴重。另外包含微軟、亞馬遜等雲端服務供應商資本資出持續延後，也導致伺服器新平台導入時點不斷遞延，當企業獲利不如預期，台股將面臨修正壓力。

不過，葉獻文指出，觀察台股籌碼面，5月以來外資在台股上市已轉為買超679億元，投信也小幅買超98億元，成為支撐台股力道，且隨著AI議題持續延燒整個科技產業，成長題材仍在，加上市場普遍共識第二季為谷底，雖然消費旺季可能遞延至第四季，但投資人的樂觀預期與資金行情，即便目前系統風險尚未解除，指數低點仍持續墊高，對台股後市雖不能太樂觀，卻也無須悲觀。