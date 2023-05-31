蒙格在去年底接受訪問時曾表示：「自我成年之後，我從未囤放著現金去等待更好的情況到來，我就是會去投資我能找到最好的東西」。

他承認波克夏坐擁880億美元現金，但理由並不是巴菲特和蒙格認為他們可以等待股票變得更便宜。相反地，蒙芒直言波克夏沒有買任何東西，是因為「沒有什麼可以讓我們去買」。

這是一個令人驚嘆的說法，即使股市低迷可能導致數十支或數百支股票便宜賣，但這兩個世界上最知名的價值型投資人也不會一頭栽進去。