立法院院會今天下午三讀通過「總預算案附屬單位預算」，即國營事業預算和基金，規模逾6兆元。會後行政院長陳建仁到立法院議場致意，與在場民進黨委員握手、合照，高喊「TeamTaiwan，挺台灣」。

立委陳椒華三讀後發言表示，期待國家預算發揮最大效用，遺憾沒有通過台電協和電廠四接案選址爭議的凍結案，時力提出刪減台電10％、173億元購煤預算，遺憾沒有通過，針對減煤、減碳，包括讓中火在2035年提前除役的主決議也遭否決，時力黨團表達非常遺憾。