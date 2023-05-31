大陸女星張馨予外型美豔、身材火辣，岀演過《武媚娘傳奇》、《幸福，觸手可及！》等作品，她曾和李晨交往，戀愛期間曬出李晨送的心型石頭，不料被李晨前任曬出一樣的石頭，嘲諷李晨「你是批發了一堆嗎？」後來張馨予和李晨分手，2018年與軍官何捷結婚，被封為「最美軍嫂」，生活令不少人羨慕；近日陸網爆出惡性虐待動物事件，張馨予發聲卻被不肖人士盯上，揚言要公布她的隱私訊息，受害的還有兩位女星。

近期陸網上有不肖人士發布虐待動物影片以此為樂，引發不少網友的反對聲浪，女星張馨予5月24日公開在微博發聲：「反對處刑式虐待動物，反對傳播血腥直播影片，通過這些影片會有越來越多的小孩子開始模仿，這是可怕的蝴蝶效應。我們衷心的希望能成立反虐待動物保護法！我們想保護的不僅是那些可憐的小貓小狗，我們想保護的更是未成年人的心理健康。 」沒想到這個舉動似乎惹毛這些虐貓人士，據知情網友爆料，其中一位虐待動物網名「傑克辣條」的網友建立了聊天群組，群內互相分享虐待影片，群組成員不但大罵張馨予「臭娘們、道德婊」，還揚言要非法獲取張馨予的隱密個人信息。

除了張馨予，有養動物的女星趙露思雖然沒有為反虐事件發聲，但似乎因養寵物遭到波及，這些虐待動物人士將趙露思的手機號碼和社保卡號與複印文件發到群組中，同時被害的還有知名舞蹈家及主持人金星，事件曝光後引起不少網友憤怒。