響應世界無菸日，台東馬偕醫院辦理四癌篩檢及戒菸門診免掛號費。（蕭嘉蕙攝）

戒菸者若撐過半年便可脫離戒斷症候群之苦，持續二年不抽菸就表示戒菸成功。（蕭嘉蕙攝）

台東馬偕醫院響應5月31日「世界無菸日」舉辦免費戒菸門診，鼓勵民眾無菸，因為吸菸對健康的危害可說是「無遠弗屆」，台東一名患者長期治療胃潰瘍未癒，後來發現竟是吸菸造成黏膜傷害所致。

「一位長期治療胃潰瘍病人都不會好，別的病人3個月就好了，他卻1年還沒好」台東馬偕醫院副院長白明忠說，後來發現是因為他持續在吸菸，還有一位年輕病人因心肌梗塞來就醫，他有運動習慣也很保養身體，後來查明原因是吸菸習慣加上C型肝炎，造成膽固醇飆升。

吸菸有害健康人人知，料想不到的是菸害竟「無遠弗屆」。心臟內科醫師趙川磊指出2021年世界衛生組織公佈全球1年有800萬人死於菸害，平均不到5秒就有1人因菸害死亡。在台灣每年約有2萬5000名死於吸菸及近3000名死於二手菸害，等於平均不到20分鐘就有1人因菸害而失去生命。

為推廣無菸及拒檳行為，台東馬偕醫院在5月31日「世界無菸日」辦理四癌篩檢和戒菸門診免掛號費，吸引許多民眾病友前來參與。白明忠也說前衛福部長陳時中菸齡50年，花了1年時間戒菸成功，鼓勵大家一起來響應世界無菸運動。

世界衛生組織在1987年訂定「世界無菸日(World No Tabacco Day )」於每年的5月31日，且每年皆會有1項主題表示該年有關菸草及無菸方面的關注話題，2023年主題為「我們需要糧食，而非菸草」。

菸煙中有超過7000種化學物質，其中數百種成分有毒性，約93種致癌物及有害物質。趙川磊說吸菸越久，對健康的威脅越大，下定決心及早戒菸，若可撐過半年則可脫離戒斷症候群的痛苦，持續二年都不抽菸表示成功了。

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