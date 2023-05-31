雲林縣麥寮鄉文蛤大量死亡，採收不到3成漁民欲哭無淚。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣沿海文蛤疑因氣候因素大量死亡，台西鄉與口湖鄉已列為天災救助區，但麥寮鄉尚未列入，麥寮鄉長蔡長昆31日表示鄉內養殖面積逾1000公頃，近期文蛤收成不到3成，本月初他開始勘災並向上速報，30日立委劉建國率漁政單位人員會勘，將請中央盡速把麥寮列入救助區，協助漁民度過難關。

雲林沿海地區文蛤今年4、5月起，陸續傳出大量死亡情況，經公所、水試所、漁民會勘後向農委會呈報，農委會已於5月25日公告台西、口湖養殖文蛤為天然災害現金救助地區，每公頃補助11萬8000元，受災漁民可於5月27日至6月5日至轄區公所申請救助。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮的水產養殖漁業十分發達，到處可見魚塭，養殖面積有1478公頃，約占雲林縣1.5成至2成，許多鄉民靠著漁產生活，此次文蛤災害補助，口湖、台西已於5月26日公告為災害救助地區，唯獨麥寮遲遲沒有消息，因此許多鄉民紛紛向公所詢問相關問題。

蔡長昆說，從5月上旬災情傳出時，他即交代公所農經課速報漁業災害情形，經多次速報後，中央於5月30日啟動勘災小組至麥寮勘查，特別感謝劉建國立委邀請農委會漁業署、水產試驗所等單位，以及多名議員、代表、村長至現場勘查實際受災狀況，為麥寮爭取天災救助。

劉建國服務團隊指出，將請雲林縣政府偕同水試所及麥寮鄉公所，盡速依天然災害救助程序提報災損情形，送漁業署辦理麥寮地區文蛤養殖天然災害公告，以協助漁民申請現金救助及低利貸款，在最短時間內完成復養。