時代力量徵召黨主席王婉諭參選新竹縣第2選區立委，國民黨已提名林思銘爭取連任，民進黨徵召人選未定，台灣民眾黨可能會推派人選，地方政壇多預料2選區將會是「四腳督」的激烈戰區。

林思銘表示，政黨政治的時代，每個政黨都會推出優秀候選人來爭取選民認同、為民服務的機會，相信未來民進黨、台灣民眾黨也都會接續推出候選人，他代表國民黨，會秉持最初當選立委的初衷，在立法院發揮專業問政，在地方做好選民服務。

林思銘說，這3年多來，他為新竹縣爭取各項中央經費補助超過50億以上，包括交通、教育、文化、產業、水土保持、農損、自來水、瓦斯管線工程等，面對各政黨的競爭，他會更加努力，爭取選民的繼續支持。

國民黨提名徐欣瑩競選新竹縣第1選區立委，目前民進黨等政黨還未有確定競選人選。徐欣瑩說，新竹縣過往被認為是傳統地方派系為主，但歷經10多年高度發展，很多年輕人遷入，各政黨可能會空降立委人選，這與竹縣發展受到全國重視有關，代表竹縣不斷多元發展，這對竹縣來說是好事。

徐欣瑩表示，3月底決定參選後，勤走基層中發現很多需要中央大力支持的重大建設，特別是交通建設像楊頭高架、湖口新豐交通改善，她希望這次能夠政黨輪替、國會過半，從中央爭取更多的經費來建設竹縣。