涉嫌吸金詐騙25億的im.B案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒），因通緝期間仍能趴趴走行騙，外界批評檢警查緝通緝犯不力，對此，法務部31日表示，法務部日前邀集檢警調開會研商，達成4項共識，包括自今年6月中旬起，逾有期徒刑6月執行通緝犯一律公布照片，執行案件確保執行，偵查案件加強防逃，要求檢察機關必要時盡量執行拘提，且有遷移戶籍逃避執行者，得不囑託執行。

法務部表示，法務部為確保偵審、執行及提升查緝通緝犯之效能，先於今年2月15日邀集調查局、台灣高檢署、警政署先行整合「通緝犯資料查詢平台」，優化平台頁面。

法務部再於發生im.B案後，於5月18日、30日邀集台高檢署、地檢署、警政署、內政部戶政司共同研商，針對執行面向達成4項共識。

一、即時更新通緝資料方便民眾查詢：法務部全球資訊網「通緝犯資料查詢(公告)平台」整合調查局「外逃通緝犯查詢系統」、刑事警察局「重要緊急查緝專案」、台高檢署「通緝要犯資料查詢系統」、警政署「查捕逃犯網路公告查詢」，相關查詢平台頁面明確註明查詢條件與公布照片範圍，便於民眾查詢使用。

二、逾有期徒刑6月執行通緝犯一律公布照片：

法務部已就台高檢署「通緝要犯資訊查詢系統」關於執行中通緝案件可能須入監服刑者(即經法院判處有期徒刑逾6月確定、定應執行刑或併案通緝刑期逾有期徒刑6月者)，應於發布通緝時一併公布照片，預計今年6月中旬可完成測試全面上線，3個月內可完成清理舊案上傳照片，以便於民眾查詢及有利於查緝。

三、通緝中之人犯依法不得更改姓名：依姓名條例規定，經通緝者，不得申請改姓、改名或更改姓名。法務部刑案資料系統已提供戶政機關查詢，戶政機關受理改姓、改名、更改姓名時，應查詢刑案資料，申請人如經通緝，則不得更名，並即時通報司法警察機關協助查捕。

四、執行案件確保執行，偵查案件加強防逃：

符合法務部訂頒之「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」規定案件者，檢察機關得啟動防逃機制，以確保執行。

為避免裁判確定案件之被告藉由辦理遷徙登記延遲或規避執行，檢察官得運用刑事訴訟法規定，視具體個案情形逕行拘提，另研議修正「刑罰執行手冊」規定，受刑人住址遷移他縣市者，如有延遲或規避執行之虞，得不囑託執行。

法務部強調，目前偵查中有逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者，均已加強運用拘提、限制出境出海、羈押、科技設備監控等強制處分，對於脫逃案件、重大刑案之通緝犯等，現行偵查實務多有成立專案小組指揮偵辦查緝，以期加強防逃、強化查緝。