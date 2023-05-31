▲基隆市長謝國樑說明，由於四接新的「3.0版」東移方案與原本前林右昌市府同意的「2.0版」方案已經不同，且仍包含市府管轄的保育區，因此市府依法發函台電廢止原同意函，並要求台電依新方案重行申請。（徐佑昇攝）

▲基隆市政府依據行政程序法發函台電表示廢止原本林右昌市府時期同意四接「2.0」版方案的函文，並要求台電依新方案重行申請。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

四接方案已變更3.0 謝國樑：廢止林右昌市府同意函

基隆市政府於2020年前市長林右昌時期，由產發處發函表示市府「原則同意」台電針對四接的開發案申請。對此基隆市長謝國樑於31日宣布，由於四接方案已經從當初送件並獲得林市府同意的「2.0版方案」變更為「3.0版方案」，兩者已完全不同，因此將依法發函台電，廢止原同意函，並要求台電針對新方案備齊資料重提申請。謝國樑強調，除了廢止同意函外，他在未來四接環評會議也會親自出席表達立場，守護市民安全、海洋生態及基隆港航運發展。

台電預計將基隆協和發電廠轉型為天然氣電廠的「四接」開發案，上周四環評因為民團抗議程序違法而闖關失敗。反對四接填海造陸的民團「外木山行動小組」31日與時代力量及民眾黨立委等共同召開記者會，呼籲總統候選人針對此案表態。對此基隆市長謝國樑於同日回應訴求，並宣布廢止前市長林右昌時期針對四接「原則同意」的函文。

謝國樑表示，前市長林右昌在2020年曾對四接的「2.0版方案」由都發處發出了「原則同意」的函文，但目前台電針對四接的方案已改成東移的「3.0版」，內容已經產生重大變更，且該新方案仍在市府管轄的「水產動植物繁殖保育區」，故需要重新評估。因此，市府已由都發處發函給台電表示廢止先前林右昌市府的同意函，並要求台電應以新方案備齊申請資料後，再依規定向市府重提保育區相關審查。

謝國樑建議，開發單位可提出讓環境永續及「不填海造陸」的替代方案，轉型為其他能源如地熱電廠，或直接利用協和電廠現有設施就不必填海造陸，亦可參考韓國轉型為「生質能電廠」，藉此提高我國再生能源比例，降低碳排放。

而原本四接環評會議預計在6月2日下午續審，但31日下午環保署卻突然宣布會議「因故延期」。對此謝國樑強調，基於守護市民的安全、海洋生態和基隆港的航運發展，未來若舉行四接環評會議，他將會代表基隆市政府親自出席，希望能充分表達市府的立場，提供意見供環評委員參考。