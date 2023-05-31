基隆市政府於2020年前市長林右昌時期，由產發處發函表示市府「原則同意」台電針對四接的開發案申請。對此基隆市長謝國樑於31日宣布，由於四接方案已經從當初送件並獲得林市府同意的「2.0版方案」變更為「3.0版方案」，兩者已完全不同，因此將依法發函台電，廢止原同意函，並要求台電針對新方案備齊資料重提申請。謝國樑強調，除了廢止同意函外，他在未來四接環評會議也會親自出席表達立場，守護市民安全、海洋生態及基隆港航運發展。
台電預計將基隆協和發電廠轉型為天然氣電廠的「四接」開發案，上周四環評因為民團抗議程序違法而闖關失敗。反對四接填海造陸的民團「外木山行動小組」31日與時代力量及民眾黨立委等共同召開記者會，呼籲總統候選人針對此案表態。對此基隆市長謝國樑於同日回應訴求，並宣布廢止前市長林右昌時期針對四接「原則同意」的函文。
謝國樑表示，前市長林右昌在2020年曾對四接的「2.0版方案」由都發處發出了「原則同意」的函文，但目前台電針對四接的方案已改成東移的「3.0版」，內容已經產生重大變更，且該新方案仍在市府管轄的「水產動植物繁殖保育區」，故需要重新評估。因此，市府已由都發處發函給台電表示廢止先前林右昌市府的同意函，並要求台電應以新方案備齊申請資料後，再依規定向市府重提保育區相關審查。
謝國樑建議，開發單位可提出讓環境永續及「不填海造陸」的替代方案，轉型為其他能源如地熱電廠，或直接利用協和電廠現有設施就不必填海造陸，亦可參考韓國轉型為「生質能電廠」，藉此提高我國再生能源比例，降低碳排放。
而原本四接環評會議預計在6月2日下午續審，但31日下午環保署卻突然宣布會議「因故延期」。對此謝國樑強調，基於守護市民的安全、海洋生態和基隆港的航運發展，未來若舉行四接環評會議，他將會代表基隆市政府親自出席，希望能充分表達市府的立場，提供意見供環評委員參考。
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