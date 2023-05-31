北市有23處整建住宅，耗時24年都更卻僅完成6件，北市議員許家蓓質疑，都更處、台北住都中心人力缺口高達65人，人力不夠再多政策都是紙上談兵，呼籲蔣萬安積極推動整宅都更，並儘速補齊人員，台北市長蔣萬安表示，努力徵才但招募不易，會再設法補足人力缺口。

許家蓓表示，北市共有23處整建住宅，但多數整宅皆有戶數多、單間坪數小、居住者多為經濟弱勢等問題，導致都更整合困難，24年來歷經馬英九、郝龍斌、柯文哲三任市長，僅4處完工、2處開工、2處採整建維護而非拆除重建，共計6案都更，其餘仍在整合、都更審議或無進度。

許家蓓指出，公辦都更用公部門資源推動，都更人力多寡也會影響公辦都更量能，但經查都更處人力，目前仍有36名缺額，共同協助公辦都更的台北市住宅及都市更新中心，也有29名缺額，共計有65名人力缺口，務必盡速補齊，否則政策再好，沒有足夠的人力執行，也是巧婦難為無米之炊而成紙上談兵。

許家蓓建議，針對整宅、海砂屋及危險建築等有公安疑慮案件，市府必須積極協助，讓民眾更了解都更法令，住都中心人力則需加倍、都更處人力擴編，讓北市在推動公辦都更時，有足夠量能。

蔣萬安表示，上任後希望加速都更，因為北市30年以上房子超過整體七成，是迫切解決問題，也提出都更5箭及「公辦都更7599專案」，目前已有4案申請專案，盼能有進度。

至於人力不足，蔣坦言，已有努力徵才，但招募不易，會盡力補足缺口，此外，已經請副市長李四川針對整宅更新，跨局處協作，並多舉辦說明會，提高民眾更新意願。

都發局長王玉芬表示，都更處人力不足是老問題，也易被民間挖走，流動率高，這是困難點，擬在第三季提出專案協助整宅都更；都發局指出，北市現有23處整宅，6件完工、1件施工中，另有一處整宅分兩期，第一期正在施工，另一期還沒動，5件審議中，約有10處待整合。