民進黨佈局2024立委選戰，提出「民主大聯盟」戰略，徵召跨黨派、跨世代人選參戰，卻引發派系鬥爭、人選有醜聞爭議的批評聲浪。媒體人謝寒冰指出，賴清德上任黨主席以來，大局條款、民主大聯盟都翻車，「根本不是賴神，只是武則天旁邊的『小賴子』」，嘲諷賴清德只是虛位黨主席，還是得聽總統蔡英文的話。

民進黨立委提名傳出有派系從中作梗，中正萬華先前傳出徵召「雞排妹」引發反彈聲浪，最終由英系在地議員吳沛憶成功獲得提名；高雄左楠選區也傳出無黨籍議員黃捷願披綠袍，但遭在地議員李柏毅截胡。而賴清德表態支持的名嘴李正皓，反遭黨內青年聯署批評，過往偷拍爭議又被檢討。

謝寒冰今(31日)在《大新聞大爆卦》節目中指出，從民主大聯盟推出到翻車，只有短短一個禮拜，只證明了「賴清德根本不是賴神，只是武則天旁邊的『小賴子』，看到蔡英文就只能喊喳」。

謝寒冰也指出，賴清德從上任黨主席以來，已經翻車好幾次，包括提出「信賴條款」、「大局條款」不支持議員轉戰立委，結果沒有人管他，該選還是參選；現在「民主大聯盟」又翻車，被翻出曾有偷拍醜聞疑雲的李正皓也還沒處理。

謝寒冰吐槽，「行家一出手，便知有沒有，賴清德一出手就是稀巴爛，什麼都搞不定，太后一巴掌打過去就唯唯諾諾」，他認為，賴清德現在在黨內也只是虛位元首、虛位黨主席，真正的黨主席還是蔡英文，要賴幹嘛就幹嘛、賴不得不聽。他建議賴清德在真正拿到權力之前，就好好當「小賴子」不要再講話，多講話就多漏氣。