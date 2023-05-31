嘉義市長期照顧管理中心今日舉辦「花現長照‧一起回嘉」嘉義市長照LOGO揭牌儀式。（呂妍庭攝）

嘉義市長期照顧管理中心今日舉辦「花現長照‧一起回嘉」嘉義市長照LOGO揭牌儀式，衛生局局長廖育瑋說，長照形象LOGO分兩面設計，一面長照2.0 LOGO是由衛福部設計，另一面是嘉義市城市品牌LOGO，視覺上的「I」「＋」，考量以往長照LOGO的識別都是平面設計，民眾不易辨識，這次LOGO改成立體凸出造型，還有夜間反光設計，希望讓市民容易發現長照，進而達到「找得到、看得到、用得到」目標。

由嘉義市市長黃敏惠、議長陳姿妏等多位議員、貴賓共同為嘉市長照據點LOGO揭牌，剛獲五星市長的黃敏惠除感謝大家的肯定，也說這不是市長的獎，而是五星市民、五星團隊，甚至是五星議會共同的肯定。

為因應未來超高齡社會長照需求持續成長，讓民眾能夠「知道、聽到、看到、找到、用到、感受到」嘉義市優質六「到」長照服務，黃敏惠說，我們建立長照明確品牌識別系統，提高長照服務辨識度，凝聚認同感，也讓長照服務成為市民堅強的後盾。

截至今年4月底，嘉義市老人人口占總人口比率已達17.87％，今年度長照需求人口數達9000多人，目前全市長照服務涵蓋率達72.04％，高於全台56.95％，至於第一線的長照服務據點有6個失智據點、5個家庭照顧者據點和51個巷弄長照站，另對於高負荷家庭照顧者，嘉義市5處家庭照顧者據點為照顧者提供服務。

廖育瑋說，新的長照管理中心LOGO不僅兩面設計，以往長照LOGO的識別都是平面設計，張貼在大門或牆上，民眾不易辨識或發現，這次LOGO改成立體凸出造型，而且有夜間反光設計，即使夜間也能被路燈或車燈照射而發光。