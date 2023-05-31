央行分析，111年美國通膨持續居高下，促使Fed連續大幅升息，致國際美元走強，10月新臺幣對美元匯率一度貶破32元，其後因美國通膨出現緩和跡象及Fed將放緩升息步伐等消息面因素，新臺幣對美元匯率反轉回升，年底收在1美元兌新臺幣30.708元，全年貶值9.83%。

112年初新臺幣對美元匯率續升後回貶，4月底收在1美元兌新臺幣30.740元，較111年底貶值0.10%。此外，111年因下半年出口表現不佳，加上外資匯出等影響，新臺幣名目有效匯率指數(NEER)走弱，年底跌至100.88。惟112年初因外資大量匯入買超臺股，3月底 新臺幣NEER回升至101.47。

111年新臺幣對美元匯率波動率介於1.33%-8.18%之間，全年平均波動率為3.89%；而112年1-4月波動率縮小介於1.81%-6.04%之間，與日圓、歐元、星幣及韓元等貨幣比較仍相對穩定。