日盛全台通為日盛台駿國際租賃股份有限公司100％持股子公司，本次聯合授信案資金用途為充實中期營運周轉金所需，由台灣銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，邀集華南商業銀行、台灣中小企業銀行、台灣土地銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、上海商業銀行、全國農業金庫、華泰商業銀行及板信商業銀行等10家金融機構參與。該聯貸案原擬籌組新台幣12億元，在金融機構踴躍參貸下，超額認購逾1.55倍，達新台幣18.6億元，最終以新臺幣15億元結案。

日盛全台通通路密集遍布全台，提供企業全方位的車輛租賃服務，包含車輛資產管理、定期保養維修、車輛年度檢驗、牌燃稅款繳納、違規罰鍰代繳納、保險續保及出險理賠事項等。

日盛全台通董事長朱志威表示，共享經濟是全球倡議的新趨勢，也促使以租代購的商業模式日益普及，汽車租賃能有效使用車輛又能滿足企業節稅及減少管理成本，近年逐漸成為國內企業用車的主流，加上日盛全台通致力於數位化創新，不斷提升管理效率與專業服務，因此業績與獲利持續穩定成長。本次聯貸案獲銀行團熱烈支持，順利籌組完成，將有助於日盛全台通加速擴大事業布局。