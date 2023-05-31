將接任富采董事長暨總經理的彭(又又)浪，同時亦為富采最大股東-友達(2409)董事長及集團策略長，其擔任董事長至今，以精準且長遠的經營發展策略，率領友達集團跳脫面板公司的市場定位，將技術延伸至多元應用場域，成為創新解決方案供應商。除此之外，彭(又又)浪也成功推動友達集團ESG永續發展以及智慧工廠，並以「One AUO」核心精神，整合集團資源，發揮綜效。

彭(又又)浪接任富采董事長暨總經理一職後，將發揮其敏銳的市場洞察力及產業鏈管理能力，帶領富采集團持續以「最佳化合物半導體投資平台」為目標，深耕「次世代顯示」、「車用」、「感測」、「特殊照明」以及「新一代化合物半導體」等應用領域；其中，台灣供應鏈在Micro LED市場中具備絕對優勢，富采為供應鏈中不可或缺的重要角色，相信在Micro LED步入量產的關鍵時期，彭(又又)浪將強化整體供應鏈的整合性與緊密度，並引領富采與供應鏈夥伴更快速地邁向成功之路。

除了技術與市場發展外，富采也將參考友達成功整合經驗，以「One Ennostar」的精神，加速推動集團資源與平台整合，強化集團運作效率，實現集團整體效益的最大化，邁向集團共同的發展目標。

富采集團周三董事會決議的高階人事案中，除李秉傑將卸任富采控股董事長暨總經理職務外，原擔任富采子公司-隆達電子董事長的蘇(峰)正先生也將把董事長一職交棒予唐修穆。

富采集團由衷感謝李秉傑與蘇(峰)正多年來的領導與支持，兩位分別創立並領導晶元光電與隆達電子，以精深的技術背景與具遠見的經營策略為集團公司及LED產業帶來極大的貢獻。2021年在全球高度競爭下，雙方進行資源整合，共同成立富采控股，為客戶提供完整且彈性的解決方案。在富采成立的第三年，雙方已完成集團發展的階段性任務，考量世代交替與產業發展需求，李秉傑先生與蘇(峰)正正式卸下重職，交棒予新任經營團隊，未來在集團中仍將以顧問角色給予建議與協助，齊心為集團發展努力。

新任董事長上任後，除將加速集團整合外，也將與董事會共同支持與督導永續發展方針與智慧企業之落實，持續強化企業韌性，深植創新技術，積極實現成為全球「最佳化合物半導體投資平台」的目標。