TWQR行動支付生態系服務由財金公司，耗費數年所一手打造出來的生態系，整合各家電子支付公司與各家銀行帳戶於同一個平台，也就是包含10家專營電子支付公司、20家兼營電子支付機構以及24家台灣Pay配合銀行，共計54個單位均可申請加入。

綠界科技表示，公司的每一項服務發展，都是以雙向提升「商家」與「消費者」的便利做出發點，綠界的商店會員新申請TWQR這個共用QR Code的服務之後，日後不論是線上或是線下，都可以直接接受上述所有公司或機構或銀行的支付工具，而無須再與各種支付工具一一個別申請及串接，商店會員自家的官網或賣場除了保留原有綠界所有的支付方式如信用卡刷卡、ATM付款、超商取貨付款外，將會直接多了這個TWQR的共用QR Code支付方式給顧客們使用，也能減少賣場掉單率。另一方面對於消費者來說，便捷的行動支付，結帳繁瑣度大幅降低，可以大幅提升購買率。