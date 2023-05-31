據美國《國會山報》當地時間30日報導，針對共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和民主黨籍美國總統拜登達成了債務協議一事，美國北卡羅來納州共和黨眾議員畢紹普（Dan Bishop）在眾議院自由核心小組（House Freedom Caucus）的新聞發布會上公開表示，他將支持罷免眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的動議。

在當天的新聞發布會上，眾議院自由核心小組成員們表達了對這一債務協議的不滿，並敦促其他議員投反對票，但畢紹普是第一位，也是目前唯一一位公開表示將支持罷免麥卡錫的共和黨人。

畢紹普告訴記者，「我認為必須這樣做，我受夠了謊言，我受夠了缺乏勇氣和怯懦。」在談到麥卡錫與白宮的談判時，畢紹普說，「眾議院有222位共和黨議員沒有一個共和黨議員做得比他更糟糕。」

據報導，共和黨保守派近日對債務上限協議的批評越來越多。由於上周達成的債務協議沒有採取更多措施削減開支，眾議院自由核心小組及一些其他議員對此感到憤怒，並抱怨共和黨領導層吹捧的其他條款存在巨大漏洞。

不過，麥卡錫對黨內保守派的這些批評置之不理。麥卡錫告訴記者，「我不確定人們關心債務協議中的什麼問題，2.1萬億美元是我們有史以來最大的支出削減。」

然而，眾議院自由核心小組的成員表示，該協議並沒有充分廢除去年批准的美國國稅局撥款，而且協議中有一些條款可以豁免。此外，他們還指責麥卡錫歪曲了該協議削減的開支數額。德州共和黨籍聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）說，「這筆交易就是一場模糊數學騙局、一場財政遊戲，這麼多年他們一直這麼做。」