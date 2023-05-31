紫薇花又名愛情樹、百日紅，傳說站在紫薇花樹下能得到紫薇花神的祝福，能擁有一生一世美好的愛情。（成美文化園／吳建輝彰化傳真）

占地10公頃的成美文化園，除了有上百科紫薇花之外，還有百年日本黑松、真柏、羅漢松、楓港柿等百年珍貴樹種。（成美文化園／吳建輝彰化傳真）

成美文化園其核心價值「百年成美公堂」為二進雙護龍建築格局，是頂新集團魏家古厝。（成美文化園／吳建輝彰化傳真）

彰化熱門網美點成美文化園，迎來6月到9月的紫薇花季，上百棵紫薇花在園區內盛開，園方特別規畫一系列浪漫活動，像是情侶實境解謎、百年夫妻樹祈福、互動式拓印等，更推出最萌身高差、鮪魚肚男友／老公，只要符合條件的情侶，就能享半價入園。

紫薇花又名愛情樹、百日紅，傳說站在紫薇花樹下能得到紫薇花神的祝福，能擁有一生一世美好的愛情，占地10公頃的成美文化園，除了有上百科紫薇花之外，還有百年日本黑松、真柏、羅漢松、楓港柿等百年珍貴樹種。

成美園表示，系列活動將從6月開始一路到年底，6月3日將邀請地方社區大學舞蹈班近百位媽咪與學員齊跳「花舞」，為紫薇花盛開暖身開場；成美紫薇花季「情侶實境解謎」，只要闖關成功就能獲得「情侶護照」、「幸福邀請卡」2款紫薇花季紀念卡片。

只要憑著情侶護照到今年12月31日前，能免費再次入園，幸福邀請卡則可分享給親朋好友，憑卡享半價入園，另外6月將募集最萌身高差、鮪魚肚男友／老公，符合條件的情侶均能享「愛情主題門票優惠」半價入園。

成美園強調，園方規劃情侶實境解謎、浪漫打卡裝置、愛情主題門票優惠、百年夫妻樹祈福參拜、互動式拓印體驗，還有夏季限定的紫薇花意象冰淇淋、飲品等，是今夏必訪的彰化景點，錯過了這次浪漫系列活動要再等一年。