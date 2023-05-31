隨著全球疫情降溫，觀光業也迎來復甦，想趁著暑假出國走走，卻苦惱不知該選擇哪間航空公司嗎？國際知名的航空評鑑網站AirlineRatings.com今（31）日公布2023年全球最優良的25家航空公司，紐西蘭航空（Air New Zealand）以創新設計贏得滿堂彩，奪下第1；而台灣的長榮航空表現也十分亮眼，勝過日本的航空公司，站上第8名。

根據美國有線新聞網（CNN）報導，AirlineRatings.com綜合考量航空公司的飛安、機隊年齡、旅客意見、獲利能力、員工關係等多個面向，做出這份評比。紐西蘭航空以創新的「舒眠艙」（Skynest）構想脫穎而出，獲選為今年最佳航空公司。

紐西蘭航空提出創新的「舒眠艙」（Skynest）構想，要讓經濟艙旅客也能躺平睡眠，擺脫搭機的不適感。這項服務預計將在2024年推出。（圖／達志影像）

AirlineRatings.com的主編湯瑪斯（Geoffrey Thomas）大讚，紐西蘭航空不斷推出新產品，致力於讓經濟艙旅客擁有更舒適的飛行體驗，「他們一直在創新，不是滿足於使用現成的產品，而是要做得更好…這一點讓評審們印象深刻」。另外紐航的營運、領導能力和員工的積極態度也獲得肯定。

去年的冠軍卡達航空（Qatar Airways）今年則是排名第2，並拿下最佳商務艙、最佳餐飲以及最佳中東地區長途航空公司等獎項。

阿布達比的阿提哈德航空（Etihad Airways）排名第3；大韓航空（Korean Air）位居第4，並贏得最佳北亞地區長途航空公司獎；新加坡航空（Singapore Airlines）則搶下第5，另獲頒最佳頭等艙和最佳東南亞地區長途航空公司獎。

排名第6至第25的航空公司依序為：

6. 澳洲航空（Qantas）

7. 維珍澳洲/維珍航空（Virgin Australia/Virgin Atlantic）

8. 長榮航空（EVA Air）

9. 國泰航空（Cathay Pacific Airways）

10. 阿聯酋航空（Emirates）

11. 漢莎航空/瑞士航空（Lufthansa / Swiss）

12. 北歐航空（SAS）

13. 葡萄牙航空（TAP Portugal）

14. 全日空（All Nippon Airways）

15. 達美航空（Delta Air Lines）

16. 加拿大航空（Air Canada）

17. 英國航空（British Airways）

18. 捷藍航空（Jet Blue）

19. 日本航空（JAL）

20. 越南航空（Vietnam Airlines）

21. 土耳其航空（Turkish Airlines）

22. 夏威夷航空（Hawaiian）

23. 荷蘭皇家航空（KLM）

24. 阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

25. 聯合航空（United Airlines）