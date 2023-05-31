一名騎士今年3月初騎著車牌「6666」的改造機車，行經北宜公路時遇警方巡邏，他擔心遭開單吊扣牌照，於是加速逃走，中途被警車逼停路邊後，又試圖逃逸，員警於是掏出警棍朝他狂歐7、8下，口中還不斷辱罵騎士、飆粗口「X你娘老X掰」，影片曝光掀起執法過當爭議，警局回應將加強溝通與教育輔導該員警。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」曝光事發畫面，只見該名騎士當時停在北宜公路某處路邊，準備騎車逃逸，2名員警見狀上前拖住機車，其中一名員警拿警棍大力敲打近7下，口中疑似罵出「X你娘老X掰」，騎士最後被押到路邊接受盤查，影片曝光引起網友熱議。

員警掏出警棍朝企圖拒檢逃逸的騎士狂歐7下，口中還不斷辱罵騎士、飆三字經，影片曝光掀起執法過當爭議。（臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

據了解，24歲的男騎士因花16萬標下底價3千元的「6666」的機車車牌，車身又經過多次改車，今年3月10日凌晨1點載北宜車遊時，遇到員警巡邏，他擔心遭開單會一併吊扣牌照，才加速駛離，警方察覺不對勁上前追逐，騎士後來停在一輛貨車旁，再度企圖逃走，才被員警甩警棍壓制。

網友見員警動粗畫面，再度掀起「支持警察正常執法」與「執法過當」兩派意見；新店警分局回應，針對該警員遭外界質疑情緒失控，將加強溝通與教育輔導，調查是否有執法過當，如有違失將依規定查究，絕對不護短；網友留言「這警察可以直接告公然侮辱了吧」、「再跑嘛！不是很會跑！活該啦」、「情緒管控問題吧」、「這猴是犯了什麼罪需要被揍成這樣」。