宜蘭縣「一結工業區」位於宜蘭市與礁溪鄉交界處，工業區周邊的觀光廊帶與觀光產業群聚漸顯規模，宜蘭縣政府今天（31日）在礁溪舉辦招商說明會，縣府表示，一結工業區優勢多，希望觀光、食品等業者能進駐。

宜蘭縣有17處工業區，一結工業區占地61公頃，目前已有34家廠商進駐，現主推北區的17公頃，縣府在2021年已完成工業區北側的道路、排水、景觀、照明、交通號誌等公共設施一期工程，可提供19家廠商進駐。

縣長林姿妙在招商說明會中表示，宜蘭縣不論交通、教育、醫療、社福各方面建構良好基礎，縣府團隊要讓宜蘭的好山、好水、好人情的優質生活環境，成為在地企業吸引人才的最佳後盾，讓大家都能樂居宜蘭，期盼產業界可以投資宜蘭。

縣府工商旅遊處指出，對廠商而言，一結工業區土地購置成本低，工業區周邊已形成觀光廊帶與觀光產業群聚，現有的34家廠商以食品及飲料製造業、非金屬礦物製品業，以及金屬製品製造業等傳統製造業為大宗。

工旅處表示，一結工業區已產生聚集經濟效應，未來也將朝向以綠色替代能源、高科技低汙染的科技產業為重點發展產業，並增加觀光工廠設置，提升觀光產業發展。