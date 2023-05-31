防範瑪娃強降雨，桃市開設三級應變中心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

防範瑪娃強降雨，桃市開設三級應變中心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

防範瑪娃強降雨，桃市開設三級應變中心。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

中央氣象局已於昨晚發布瑪娃颱風海上警報，受颱風外圍環流影響，氣象局已於今下午15點25分對桃園發布豪雨特報，桃園市政府水務局今召開防汛整備會議，逐一盤點防汛工作，並將於晚間8點開設三級應變中心，由防災人員進駐水情中心，隨時關注風雨對桃園的影響。

水務局長劉振宇表示，市府自26號颱風接近就全員備戰，工程單位與13區公所例行性搶災搶險工程發包、32處水患自主防災社區清溝與53條土石流潛勢溪流周邊演練宣導都已完備。相關防汛訊息也都公布於市府官方LINE、水務局官網及水meet桃臉書，市長臉書也提前向民眾宣傳登記領取砂包，統計13區公所已發放4200包以上，副市長蘇俊賓也親自到茄苳路視察抽水機組運作，市府一體，共同防範颱風影響。

劉振宇說，桃園將開設三級應變掌握災情，今日也召開強化整備會議，以系統化智慧兵棋圖台，視覺化確認各項整備及在建工程自主檢核情形，包含防汛鼎塊備料與43座水門操作、抽水機組預佈，轄管河川及雨汙水下水道在建工程，完成工區加固圍籬及積淹水預防等作業，另外81件水土保持計畫及45件出流管制施工中案件，施工單位都已確認回傳防汛通知。

水務局也針對歷史積淹點密切關注，除佈設6處易淹水點，也針對平鎮區中豐路山頂段安排防水擋板，降低積淹影響。

水務局特別呼籲低窪地區或鄰近土石流潛勢溪流住戶提高警覺，也歡迎民眾利用手機及平板電腦下載「水情看桃園」APP，具有淹水點即時推播及氣象局警報推播功能，颱風期間，倘有民眾通報積淹水情況，市府都能以最快速度處理。