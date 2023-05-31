第25屆《讀者文摘》雜誌信譽品牌調查結果揭曉，信義房屋第16度獲得最高榮譽白金獎，不只是房仲業第一、更是房仲業唯一連年獲得消費者肯定的品牌。信義房屋創辦人周俊吉先生日前受邀至大愛電視台「仁心慧語」節目分享信義房屋屢屢獲得各界肯定的關鍵，正是來自於一以貫之的「心中有他人」。

《讀者文摘》信譽品牌獎項，每年於全球30個國家舉辦，百分之百由消費者投票產生，評分依據「信賴程度與可信度」、「品質」、「價值」、「了解消費者需求」、「創新」及「社會責任」等六項指標進行，信義房屋深獲消費者信賴，至今已是16度獲得獎項。

信義房屋如何做到從產業到消費者一致讚許，創辦人周俊吉於大愛電視台「仁心慧語」節目中分享，自己創業迄今始終秉持的經營原則是「五常」-仁、義、禮、智、信，簡而言之，就是心中有他人，對其付出關心，並且對做應該做的、對的事情，透過一定的程序、明辨是非且說到做到，才能讓企業為社會所接受。周俊吉特別強調，在房仲產業，最重要的是關心客戶、了解對方的需求，並且在買賣過程中幫助客戶保障權益，也就是貫穿全集團的核心理念-「以人為本」、「先義後利」以及「正向思考」。

信義房屋由創辦人以身作則，自創業之始始終堅守比賣賣更重要的事，便是講求信義、並且不以賺取最大利潤為目標，而是由包括客戶在內的利害關係人的立場出發，真心實意的為對方著想。於本業，領先政府首創不動產說明書，間接促動立法將此納入規範、推出五大保障引起業界跟進等；於社會責任面，秉持「先義後利」帶領員工走入社區，不以業績為目的，替社區提供修補紗窗等服務廣獲民眾好評；對外更已連續19年推動全台最大的社造計畫-社區一家全民社造計畫。環境面，信義房屋為全台率先承諾碳排淨零的企業，並且積極落實節能減碳，更將觸角拓展至馬來西亞，買下環灘島打造淨零碳排、永續生活實驗的基地。

早在ESG觀念盛行前，信義房屋已落實多年、由創辦人帶頭，發自初心為他人著想的諸多行動在企業社會責任意識抬頭、相關獎項陸續舉行之時，令信義房屋橫掃千軍。信義房屋創立迄今超過40年，始終秉持「先義後利」的精神，以企業之力創造並且持續推動正向善循環，針對客戶、同仁需求做應該做、對的事情才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。