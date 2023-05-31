蔣榮宗和父親蔣三省、母親游美齡合照。(ZONG MUSIC提供)

蔣榮宗獲邀赴TED任演講人。(ZONG MUSIC提供)

蔣榮宗和母親游美齡合照。(ZONG MUSIC提供)

27歲的蔣榮宗師承父親蔣三省，青出於藍，近年不僅為三金典禮打造配樂，更獲邀為國際大導演李安紀錄片配樂，並入選成為「葛萊美導師」，今（31日）又增一豐功偉業，官宣已赴TED任演講人，並將個人這場國際性的演講，獻給母親游美齡當作母親節大禮，讓媽媽欣慰說：「這是我收過最感動的母親節禮物！」

蔣榮宗分享接到TED邀請時，當下不敢相信，並立刻回想到，去年為了準備金曲音樂節的引言工作，「我就是透過TED課程，上了一整套訓練，沒想到不到1年，竟然美夢成真。我一直覺得能到TED演講是非常遙不可及的事情啊！」而他為了備戰TED演講，用了三個月的時間準備內容，更與國際運動品牌VERVE聯名合作，打造三支形象音樂，用音符將運動時尚立體化，相當引人入勝。

蔣榮宗精挑細琢內容3個月，中間僅被TED提供意見改過一次稿子。 「當時重溫看了非常多TED影片，也一直探討作為一個音樂人，我可以分享什麼給大家。後來透過『邂逅』兩個字找到靈感。他表示邂逅與初見最不同的地方是：邂逅就如同夜空中偶然劃過天際的流星，參雜了些許無意及一絲驚喜。蔣榮宗藉由特別的「邂逅」主題，來分享如何認識自己，也推己及人，希望大家也能從他的講演認識自己。

而在講堂上，包含歌手孫盛希、演員曾之喬、微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯齊聚台下，當天受邀演講的還有企業家戴勝通，以及與蔣榮宗年紀相仿的年輕企業家及企業前輩！而他演講的日期5／14正是母親節，他也把這場演講獻給媽媽作為最珍貴的母親節禮物！但他笑說演講後還是有陪媽媽去買她喜歡的禮物，「真的忙到都沒有時間準備禮物。哈哈哈哈哈哈，給媽咪紅包，讓她可以買自己喜歡的禮物！」