雲林縣今年1到3月因交通事故死亡52人，較去年增加92.6％，其中高齡者路口事故造成17人死亡，較去年增加12人，增幅240％；雲林縣長張麗善今（31日）親自主持道安會議，宣布挹注1200萬元給警察局採購爆閃燈、科技執法工具改善交通安全。

雲林縣警局統計，今年1至3月累計交通事故2850件，比去年增加312件，成長12.3％，共有52人死亡，其中高齡者機車騎士事故占16人。雲林縣警局指出，去年雲林縣因車禍死亡及重傷者有1萬3998人，以摩托車騎士1萬0247人最多（73.2％），65歲以上高齡者有2959人。全縣6分局今年一月至四月加強取締重大交通違規、嚴重超速、酒駕、未繫安全帶、未戴安全帽。

不過，仍有20人死於騎車戴安全帽、3人未戴安全帽、2人死於酒駕。雲林長張麗善今出席雲林縣道路交通安全聯席會報指出，最近死亡車禍遽增，雲林老農多，所以高齡者占5成，縣府近期追加1200萬元預算讓警察局添購交通執法及安全設備，展現保護鄉親生命安全的決心。

張麗善表示，最近有農民反應不知道警察躲在哪裡，拍照後就罰錢，她希望相關局處加強提醒民眾不要有僥倖心態，若不戴安全帽，錄影器材拍得到。

警察局長林故廷表示，為降低降低交通事故，必須宣導與執法並重，縣警局將進入鄰里宣導，取締未戴安全帽也會採科技執法，透過拍照、錄影取締，以車牌追人，員警不會追車，今年一月至五月告發3133件，比起去年同期1980件，增加1133件。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林縣農路與幹道常發生車禍，今年將畫設300處停止線提醒用路人，也會在各地長青食堂旁畫設綠色型人廊道，指引老人家安全過馬路。