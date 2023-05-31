為了培養青年族群自主參與運動及欣賞賽事消費習慣，教育部體育署規劃每年常態性發放16到22歲青年每人500元「青春動滋券」，今年度票券於6月1日上午10點起開放上動滋網（500.gov.tw）登記領券，這次採「動態QR Code機制」，取得的QR Code限當日有效，若需於其他日期進行消費抵用，必須重新上動滋網到「我的青春動滋券」進行領券，避免所領取的QR Code遭他人盜用。

體育署表示，青春動滋券為每年常態發放，今年符合領券資格者為民國90年1月1日到96年12月31日出生的16歲到22歲民眾，且於國內現有戶籍之國民，非以發放日或學籍身分作為認定基準。

符合資格者可於6月1日上午10點起，上動滋網透過3個步驟領用，首先點選「民眾登記」，輸入姓名、身分證字號、出生年月日及手機號碼等資訊完備登記程序後，再點選「登記狀態查詢」進行驗證結果查詢，經驗證符合年齡身分者，即可點選「民眾領券」，輸入手機簡訊驗證碼，經系統確認無誤後，即取得動態QR Code，可於當日至實體合作店家出示QR Code臨櫃消費抵用，或至線上平台輸入付款碼線上抵用，包括健身房、打擊練習場等合作店家可消費抵用。

另外，高雄市政府、新北市政府等亦宣布辦理加碼抽獎活動，高雄市政府運動發展局推出「運動雄青春 好禮大方送」方案，凡是民眾持青春動滋券到運動中心消費滿500元，即可獲得市價超過千元的健身會籍，更可以參加月月抽獎活動，每月底會在運動發展局臉書紛絲專頁抽出10個獎項，包含運動手錶、運動耳機及Switch，另外還有最大獎GOGORO乙台，新北市體育處也推出消費抽獎活動，憑新北市國民運動中心、運動聚點發票即可至「六千入帳 運動重賞」活動官網登錄抽獎，活動每2週抽20人送LINE POINTS 200點，每月抽家電、iPhone。

教育部體育署呼籲符合資格的運動業者把握機會，至「動滋網」登記註冊，成為「青春動滋券」的合作夥伴。同時也期待所有青年朋友能利用「青春動滋券」享受運動及看比賽的樂趣，讓運動成為伴隨青春歲月的美好回憶。如有任何疑問，可上「動滋網」（500.gov.tw）查詢或撥打專線02-77523658洽詢。

青春動滋券登記領取說明。（體育署提供）

青春動滋券登記領取說明。（體育署提供）