中共中央機關報《人民日報》5月31日報導，大陸檢察機關於2020年至2022年間，起訴涉嫌利用電信網路侵害未成年人犯罪7761人。其中涉及「隔空猥褻」「線上聯繫、線下性侵」等犯罪占性侵未成年人犯罪便占了近1／6。在「六一」國際兒童節前夕，大陸最高人民檢察院召開「未成年人網路保護綜合履職」記者會，強調要嚴懲「隔空猥褻」「虛擬性愛」等侵害未成年人犯罪。

大陸最高檢稱，檢察機關發現，未成年人觸網日趨低齡化，更易遭受網路不法侵害，「網路誘騙」「隔空猥褻」等新類型犯罪隱蔽性強，打擊難度大；一些未成年人透過網路接觸暴力、色情、毒品、低俗等不良訊息，形成不健康價值觀，未成年人高額打賞、高額充值、過度消費、沉迷網路，網路企業追求經濟利益、未成年人保護措施不力等問題較為普遍。

對此，今年4月，大陸最高檢印發《關於加強新時代檢察機關網路法治工作的意見》，專門強調要「聚焦網路空間未成年人權益，大力加強未成年人綜合司法保護。

檢察機關依法嚴厲懲治侵害未成年人權益的網路犯罪。始終堅持「零容忍」態度，嚴厲打擊利用網路「隔空猥褻」未成年人、線上聯繫、線下侵害未成年人、搭建營運涉未成年人色情網站、利用即時通訊工具、直播平台傳播涉未成年人淫穢物品、侵犯未成年人個人資訊等犯罪活動。

同時，檢察機關依法懲戒幫教涉嫌網路犯罪的未成年人。準確甄別未成年人在網路犯罪中的地位、作用，採取更有針對性的處置措施，提升教育感化挽救工作實效。

大陸最高檢統計，2020年至2022年，檢察機關起訴未成年人涉嫌利用電信網路實施犯罪7221人。對於主觀惡性不大、罪行較輕、屬於初犯、偶犯、有積極悔改表現的未成年人，在依法從輕處理同時，「寬容不縱容、嚴管又厚愛」。

2020年至2022年，檢察機關對涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪的未成年人依法適用附條件不起訴2749人，通過針對性開展精準幫教，幫助涉罪未成年人糾偏改錯、迷途知返，重新回歸社會。

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