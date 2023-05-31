科網族群幾乎一面倒，美團大跌5.33%，網易大跌近5%，京東以及百度雙雙大跌逾3%，快手跌2.75%，騰訊跌1.77%，阿里巴巴也跌1.14%。金融類股也走弱，匯豐跌1.95%，中國平安保險跌1.87%，香港交易所、工商銀行、建設銀行的跌幅在0.76至1.37%之間。

國際油價下挫，中石油收跌5.4%，是表現最差績優大型類股，同時，中海油以及中石化也各自下跌4.23%與3.14%。博奕類股一片慘綠，銀娛大跌過5%，金沙、澳博大跌逾3%，永利大跌近4%，美高梅、新濠也都下跌逾2%。

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