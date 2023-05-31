謝衣鳯說，選戰加溫，民調本來就有高有低，黨籍立委在討論過程當中都同意，各項議題只要市長做出回應，若有抹黑或不實指控，大家都願意共同澄清。（李奇叡攝）

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新北市長侯友宜今至立法院與黨籍立委會面，並進行約40分鐘的閉門會議。由於近日民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘皆前往金門，會上有立委建議侯可以明天去，但國民黨立委陳玉珍表示，若要去金門最好的時間點，應該是823砲戰紀念日。她也建議侯可將不分區藍委納不分區名單，對國民黨團隊會很有幫助。

國民黨立委謝衣鳯在閉門會議後受訪，媒體詢問，侯友宜目前民調落後，黨團有建議怎麼衝刺？謝衣鳯說，選戰加溫，民調本來就有高有低，黨籍立委在討論過程當中都同意，各項議題只要市長做出回應，若有抹黑或不實指控，大家都願意共同澄清。

至於整合前高雄市長韓國瑜、或是郭台銘進度為何，謝衣鳯則說，大家的確很關注這個議題，但各方在私底下都是好朋友，這些都是短期困擾，長期是要共同團結贏得2024大選，並以這樣的前提努力。

另外，謝衣鳯表示，陳玉珍其實非常熱心，也提了很多的建議，大家都有不同意見，相信會整合出比較好的方案，跟郭董還有黨內能夠支持侯友宜的重量級前輩，共同努力。

陳玉珍說，有在會上建議侯友宜多跟郭台銘溝通，侯友宜也說「會去做」，她也相信應該有在做，而侯、郭之間也是會有自己的溝通管道。

至於是否擔任侯、郭間橋梁？她強調，黨有需要她做什麼的地方，都會盡力協助。她也說，有志出來承擔為國家服務的人，都應該鼓勵。

陳玉珍也透露，她在會上有建議立院黨團有很多優秀同志，比如不分區委員各有各專長，還有一些委員沒有競選連任，他們累計的經驗很夠，各有專精，像是立委費鴻泰、總召曾銘宗財政很強，立委李貴敏則在法律、游毓蘭在警政、翁重鈞在預算、李德維在教育、吳斯懷在國防，建議侯市長把這些平常了解情形又對各領域有專長的委員，引入到戰鬥團隊裡，這樣對整個國民黨團隊會很有幫助。

陳玉珍說，侯友宜也支持這個論點，明天開始新北副市長謝政達請辭，就會開始組團隊。