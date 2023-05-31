im.B案主嫌曾耀鋒 法務部：他身揹「3條通」通緝期間未改名（陳志賢攝）

涉嫌吸金詐騙25億的im.B案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒），因通緝期間仍更名在外「趴趴走」行騙，引發各界議論，法務部31日表示，曾嫌身揹北檢、桃檢、基隆地院三個通緝案，他早在北檢通緝前7年就改名為「曾耀鋒」，「曾國緯」是他對外行騙用的化名，曾嫌在通緝期間從未改名。

法務部表示，曾嫌原名曾X琪，2005年1月4日改名為曾X綸，2009年7月23日改為曾耀鋒，也就是現在的名字。

法務部指出，曾嫌於2016年9月14日因案遭台北地檢署偵查中發布通緝，2017年5月4日因案遭基隆地院審理中發布通緝，2017年10月31日因2案判刑確定，由桃園地檢署執行檢察官發布通緝。

依據內政部《姓名條例》第15條第1項第1款規定，「經通緝者，不得申請改姓、改名或更改姓名」。因此，曾嫌目前本名為曾耀鋒，在通緝期間並未改名，他對外使用的「曾國緯」是為了行騙使用的「化名」。