民進黨主席賴清德近日遇上立委提名亂流，原擬徵召雞排妹鄭家純參選北市中正萬華，後緊急煞車改由在地議員吳沛憶出馬，合作李正皓也引來非議。針對外傳賴曾問黨內人士「民進黨的徐巧芯在哪」，國民黨台北市議員徐巧芯直球回，「沒有，我是獨一無二的！」強調她僅此一家別無分號。

賴清德主導的立委操盤，日前曾傳雞排妹鄭家純要選中正萬華，但因評價兩極引發正反方意見，近日拍板由吳沛憶出馬參選。李正皓更因過去爭議事件，引發黨內反彈，甚至連署要求重新評估。根據《鏡傳媒》報導，一名民進黨內人士表示，賴清德認為國會過半的重要性等同總統大選，他希望提名有戰力的立委人選，甚至還曾問黨內人士，「民進黨的徐巧芯在哪裡？」

徐巧芯今(31日)發文表示，賴清德急著問「民進黨的徐巧芯在哪？」答案是，沒有，不用再找了！「我是獨一無二的，僅此一家，別無分號喔！」

藍營立委洪孟楷留言讚聲「獨一無二、魅力四射！」網友表示「許淑華表示：．．．」、「要有，也被趕出去了。只有同流合污者，才會留在民進黨」、「國民黨有巧芯，善戰的花木蘭，真的超棒」、「也是因巧芯才願意看看KMT在做什麼」、「鬼扯的隊友只會學鬼扯，找什麼徐巧芯？」