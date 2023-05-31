台北自來水事業處今年徵才，預計7至8月間辦理新進職員（工）甄試，類科包括土木工程、機電工程及企業管理等，北水處表示，新進員工月薪上看53K，近2年職員平均錄取率8.9％，待遇福利除月薪外，另有績效獎金、考核獎金與其他公營事業保有的福利。

北水處指出，此次徵才類科包括土木工程、機電工程及企業管理等職員共17名，土木類技術士共16名，正取總名額共33名、備取共48名，月薪上看53K，近2年職員平均錄取率8.9％、技術士平均錄取率23.09％。

北水處表示，按今年支薪標準，新進四級工程師試用期滿成績合格後月薪約5萬3455元，試用期6個月、試用期間月薪約4萬3410元，助理工程（管理）師及一級工程員試用期滿成績合格後月薪約4萬4180元、試用期6個月、試用期間月薪約3萬5990元，新進技術士月薪約3萬845元、試用期3個月，期滿成績合格正式僱用，待遇福利除月薪外，另有績效獎金、考核獎金與其他公營事業保有的福利。

北水處說明，為方便考生準備，甄試最新消息、各類科歷屆試題，已放置於官網資訊公開項下的「新進人員甄試專區」，如有相關問題，可電洽北水處人事室(02)8733-6501或24小時客服專線(02)8733-5678。