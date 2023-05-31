台灣邁入高齡化社會，目前有超過31萬名的失智症患者，預計到了2050年將快速增漲到80萬人。失智症除了生活能力持續退化外，家庭也會面臨到複雜的照顧困境，失智症中心神經內科徐文俊醫師在《長照路遙誰給力》節目中，傳授3大照護守則給家庭照護者，也解析全球第一座失智照護市區「荷蘭霍格威村」的優劣，更分享對台灣「年輕失智者咖啡館」工作服務模式的看法。

長照路遙誰給力》均壽80.8歲創新高 失智增？ 「3大守則」照顧者這樣做

家人罹患失智症總讓人慌了手腳，不知該如何照顧及陪伴，對此，徐文俊醫師指出，輕度的失智症患者都建議居家照顧，較能持續原先的生活、工作，還可以參加社區的活動，不過若照顧者因為工作無法在家照顧，也可以選擇失智服務據點以及日間照護中心，但隨著病程發展，患者若是併發認知功能及肢體障礙（失能），則建議選擇24小時照護機構，絕對不要認為把年邁父母送進照護中心就是不孝。

家人罹患失智症總讓人慌了手腳，不知該如何照顧及陪伴。(圖/長照路遙誰給力)

「到底是失智者打人，還是失智者受到刺激而動手。」如何與失智症患者溝通一直都是照顧者的一大難題，徐文俊醫師也傳授了照護的「3大守則」，首先要了解失智者的喜好，再來若是患者語言能力不好，便要學習如何使用肢體動作來溝通，最後他認為最重要的就是投其所好，必須靈活的轉移患者的需要，他舉例，失智者經常在半夜急著要出門，就可以跟他說，「現在車子沒來，我幫你叫好了」等過了半小時他可能也就忘了。醫師也提醒大家，要避免失智者的災難性反應，照護者一定要多多學習照護技巧、與個管師做諮詢，更要牢記失智症協會專線：0800-474-58。

如何與失智症患者溝通一直都是照顧者的一大難題。(圖/長照路遙誰給力)

「失智者的狀況好不好，和照護者息息相關」，對此，徐文俊醫師也呼籲政府，照顧者支援中心要和失智服務據點一樣多，例如醫院的失智症中心就是在幫忙照顧者的各種需要，包括三動（運動、互動、腦動）如何執行、疾病控制、預防走失、財務處理以及如何安排失智者活動。

失智症中心就是在幫忙照顧者的各種需要。(圖/吳振煌)

荷蘭的霍格威村是全球第一座失智村，爺爺奶奶可以過著安穩的生活，外出買東西不怕找錯錢，更不用怕走失。不過徐文俊醫師對這樣的做法提出4個疑慮，第一失智者需要的是正常的社區、第二則是成本過高、第三是空間要夠大，最後則是專業照顧者的需求量過高。此外他補充說道，失智村許多設施都是假的，對輕度失智的患者來說太無趣，對較嚴重的患者來說則是無用武之地，失智者需要的是一個友善的社區，讓患者想散步時有地方可去，社區住民也都能對他們有所接納，同時符合在地老化的原則，例如平溪的不老長智村以及屏東竹田的樂智園區，如此一來才能讓這個社會更友善，讓失智者放心的走入社區。

新北市衛生局建置不老長智村，熱心的成盈利商店老闆蘇清風幫忙顧鑰匙。(圖／新北衛生局提供)

台灣失智症協會也開設一間「年輕失智者咖啡館」，聘用65歲以前就患上失智症患者，除了透過工作減緩他們的退化速度，更讓他們對社會做出貢獻。而在店內負責外場服務的邱大哥是一名因腦傷而導致的血管型失智症患者，他緩慢的說：「我記得我會送錯咖啡，但現在我都跟客人講，這杯我請你。」一旁的莊太太補充說道，要讓患者送餐前，工作人員都會在托盤放上桌號以及飲料名，讓他們能送到正確的地方。這樣的工作模式徐文俊醫師也相當認同，他舉例，失智症患者也能當節目主持人甚至是司儀，只要我們幫他把稿子寫好，他還是能站上台享受掌聲，並獲得成就感。