政治網(Politico)的說法，俄羅斯傭兵部隊瓦格納集團(Wagner Group)在烏克蘭東線戰爭損失慘重，急需招募新成員，於是他們在臉書與推特都發出招募貼文，初步調查，貼文所留的聯絡方式，確實是真的。

商業內幕(Business Insider)報導，瓦格納的貼文包括法語、越南語和西班牙語，在過去十個月裡，這些貼文在臉書與推特上，獲得了近 12萬次瀏覽，至於成效如何尚不清楚。

研究網路虛假信息的Logically正在調查瓦格納貼文是否為真，Logically的主管沃爾特 (Kyle Walter) 表示，還不能確定這些社交帖文是否直接來自瓦格納集團，但內容與瓦格納在電報網(Telegram)發布的徵才文是一致的。

同時，一名西方政府官員表示，現已知至少有2個電話號碼與瓦格納集團或俄羅斯情報機構有關。

臉書母公司Meta 還沒有為此事件久發表看法， Twitter僅回了幾個自動符號表情，也等於是沒有說法。

瓦格納徵求的人才包括戰鬥、網路工程、駕駛、醫療專業、心理學家。廣告承諾「帶薪休假、醫療保健、高薪工作和在世界各地工作的機會」，以及「豐厚的待遇和獎金」。

一則法語的瓦格納募兵文表示，員工將獲得人壽保險，並與「一群重視效率和勝利的團隊」一起工作，希望22~55歲的志願者加入。

據報導，瓦格納的基礎月薪朂24萬盧布，相當於 3,192 美元(約9.8萬新台幣)。