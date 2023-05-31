政治網(Politico)的說法，俄羅斯傭兵部隊瓦格納集團(Wagner Group)在烏克蘭東線戰爭損失慘重，急需招募新成員，於是他們在臉書與推特都發出招募貼文，初步調查，貼文所留的聯絡方式，確實是真的。

商業內幕(Business Insider)報導，瓦格納的貼文包括法語、越南語和西班牙語，在過去十個月裡，這些貼文在臉書與推特上，獲得了近 12萬次瀏覽，至於成效如何尚不清楚。

研究網路虛假信息的Logically正在調查瓦格納貼文是否為真，Logically的主管沃爾特 (Kyle Walter) 表示，還不能確定這些社交帖文是否直接來自瓦格納集團，但內容與瓦格納在電報網(Telegram)發布的徵才文是一致的。

同時，一名西方政府官員表示，現已知至少有2個電話號碼與瓦格納集團或俄羅斯情報機構有關。

臉書母公司Meta 還沒有為此事件久發表看法， Twitter僅回了幾個自動符號表情，也等於是沒有說法。

瓦格納徵求的人才包括戰鬥、網路工程、駕駛、醫療專業、心理學家。廣告承諾「帶薪休假、醫療保健、高薪工作和在世界各地工作的機會」，以及「豐厚的待遇和獎金」。

一則法語的瓦格納募兵文表示，員工將獲得人壽保險，並與「一群重視效率和勝利的團隊」一起工作，希望22~55歲的志願者加入。

據報導，瓦格納的基礎月薪朂24萬盧布，相當於 3,192 美元(約9.8萬新台幣)。

文章來源：Russian Wagner Group is using American social media platforms like Facebook and Twitter to recruit new members around the world, according to new report

百萬網紅遊泰遭下藥！醒來躺KK園區被性侵 台旅客也出事
幫im.B主嫌脫產！前行政院顧問陳振坤僅剩3千現金 檢降保至3萬
蔡英文6／5會晤環保團體 林佳龍：集結力量共同前進
#臉書 #推特 #瓦格納集團 #全球徵才 #招募