刑事局國際科表示，救援組織所公布影片稱有2名台灣人疑似在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸從事詐騙工作，警方已立即向該救援組織成員聯繫，並確認影片所述2名台灣被害人身分。

「全球反詐騙組織」30日發了一則抖音，揭露有民眾到泰國遊玩時，遭詐騙組織成員下藥綁到緬甸詐騙園區，受害者包含一名大陸百萬粉絲女網紅，並稱她遭性侵、軟禁，另有兩名台灣男子被下藥綁走，其中一人從4樓脫逃卻摔成癱瘓，提醒民眾到泰國旅遊務必要結伴同行。

但該組織發現兩名台籍男子中，有一人疑似自願前往緬甸詐騙，今改稱一名台籍被害人。

刑事局國際科表示，救援組織所公布影片稱有2名台灣人疑似在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸從事詐騙工作，警方已立即向該救援組織成員聯繫，並確認影片所述2名台灣被害人身分。

警方調查，其中一名27歲王姓男子，家住在高雄，家屬已在今年4月向高雄警方報案，據了解，王男是從4樓跳下時摔斷腿，目前需要坐輪椅，但並無癱瘓那麼嚴重。

另名37歲王姓男子，住在台中市，家屬也在本月向警方報案，警方將再調查他是否自願前往。刑事局表示，已與外交部組成救援小組，透過公私管道進行營救，目前2男仍受困在緬甸地區。

刑事局表示，另國人在泰國是否被下藥迷昏情形，已通報泰國皇家警察總署進行瞭解，若有相關人口販運情形，警方將會全力追查。