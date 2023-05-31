國民黨團今召開記者會，痛斥蔡英文總統提的大法官人選，完全只顧政治正確，效忠蔡英文、民進黨，毫不顧慮外界眼光，是「酬庸到底」。（李奇叡攝）

總統府昨提出4名大法官名單，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五、民間司改會出身的律師尤伯祥。國民黨團今召開記者會，痛斥蔡英文總統提的大法官人選，完全只顧政治正確，效忠蔡英文、民進黨，毫不顧慮外界眼光，是「酬庸到底」，再也無法期待司法超越黨派與大法官的獨立公正行使職權，司法最後一道正義防線，遭到蔡英文總統所踐踏。

黨團總召曾銘宗表示，根據《憲法訴訟法》第一條規定：「司法院大法官組成憲法法庭，依本法之規定審理…二、機關爭議案件。三、總統、副總統彈劾案件。…六、統一解釋法律及命令案件。」大法官權責何等重要。

再根據《司法院組織法》第四條規定：「大法官應具有下列資格之一：一、曾任實任法官十五年以上而成績卓著者。二、曾任實任檢察官十五年以上而成績卓著者。三、曾實際執行律師業務二十五年以上而聲譽卓著者………。」同法第五條規定：「1、大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉……。」

曾銘宗嘆，看到蔡英文總統的提名，其中尤伯祥提名人，曾教唆偽證，也是太陽花學運律師，擔任過促轉會委員，難道他的績效卓著，是在促轉會績效卓著嗎？奉勸蔡政府，提名這樣的人選，真的能夠讓大法官超越黨派、獨立行使職權，不受任何干涉嗎？

曾銘宗也要問蔡英文，提名這樣的人選，如此的酬庸，提名看顏色，人民還會相信司法嗎？司法是正義最後一道防線，是國家社會正義最後一防線，但見到蔡英文總統連大法官都酬庸到這樣的程度，真的是葬送司法最後一道防線。

黨團書記長謝衣鳯表示，陳忠五大法官提名人曾質疑馬英九服貿協議，以及在台大選出管中閔擔任台大校長後，發聲明要求台大必須重選，外界視為「拔管」大將之一。另一名尤伯祥大法官提名人，除了擔任過促轉會委員、太陽花學運辯護律師，也是廢死聯盟成員。謝衣鳯認為，上述這兩名被提名人是否因為政治正確，才會受到蔡英文總統青睞？

謝衣鳯進一步指出，尤伯祥被提名人在過去擔任律師期間，曾教唆作偽證，根據雲林地方法院94年溯自第44號刑事判決書中，載明了證人在法庭上拿著筆記本回答法官問題，而筆記本內則是辯護律師前一日教授證人作證題庫，檢察官懷疑是問答集。審判長命證人交出該筆記本，檢閱後發現該筆記本確實記載作證的內容，告知先由審判長保管；這位辯護律師就是尤伯祥。

謝衣鳯說，尤伯祥當年擔任律師，是否教唆證人作偽證？所有法界人士，自有論斷。當時身為公訴檢察官的蔡啟文也PO文指尤伯祥事前幫證人排練、預擬問答，尤伯祥急忙搶答、否認沒有教證人如何回答。謝衣鳯強調，當時審判過程、判決書依然留存在紀錄中、記憶中，國人自有論斷。

藍委賴士葆表示，蔡英文總統提名大法官人選根本就是酬庸，有夠難看，例如尤伯祥律師還曾經教唆串證，就只因為他是太陽花律師、促轉會委員而已？另外一名提名人朱富美，難道因為她是最高檢察長邢泰釗的太太，所以就提名她擔任大法官？他要問，難道司法界都沒人了嗎？還是比照國安會秘書長顧立雄，也可以讓他太太王美花，擔任經濟部長一樣呢？難道蔡英文總統喜歡「夫妻檔」這一味呢？

賴士葆不解，為何蔡英文總統如此踐踏大法官？提名人選全部都是綠油油的N次方，難道是要替她推出許多違憲預算護航嗎？例如前瞻預算，當時的立法院長蘇嘉全竟然可以一次包裹表決150案，經在野黨提出釋憲，結果大法官判決並無違憲。其次是中央開放萊豬，地方拒絕萊豬販售，結果大法官認為是中央職權，地方無權。

賴士葆說，大法官的設計，是當人民權益受損時，人民最後依賴的浮木，現在被蔡英文總統提名一切以政治正確為主要人選，浮木已經變成朽木，大法官指貫徹蔡英文統統意志、貫徹黨意。

賴士葆指出，大法官職權有四個，其中釋憲和彈劾總統、副總統。根據相關規定，彈劾總統必須經過1／2立委出席、2／3同意後，再送到司法院大法官審理。他假設，萬一賴清德當選2024年總統，國會在野超過2／3，賴清德將有隨時遭到罷免之虞，但蔡英文總統早已安排好都是政治正確的大法官，最後能夠安然過關。

又例如賴清德舉著排黑大旗，剝奪了更生人參政權，賴士葆篤定身為律師的陳水扁，一定會提出釋憲，而大法官也會做出排黑條款違憲的判決，這就是民進黨唱雙簧的大戲，一方面打著排黑高道德騙選票，一方面安排好都是自己人的大法官協助解套，這就是民進黨慣用的雙面手法。

藍委鄭麗文表示，外界很難想像一位總統，站在憲法高度、總統高度，竟然提出這樣的人選。在意外的同時，法界也感到心灰意冷，勢必將會讓中華民國法界，留下致命的一擊。

鄭麗文說，現任大法官將會是全數由蔡英文總統提名，放眼國際，幾乎沒有一個民主國家會是如此。蔡英文擁有絕對的權力，必須要有絕對的克制，大法官是所有法律人最高榮譽，擁有崇高地位，是憲法的捍衛者，必須效忠、捍衛《中華民國憲法》。

鄭麗文表示，多少法界人士無論在實務上、學術上，堅持對法律的付出和堅持無怨無悔，但無法讓當權者青睞，而現在當權者只需要的是打手、親信，不做憲法的捍衛者，和魔鬼交換靈魂、當西廠、東廠才會有仕途。但哪有一個民主國家的元首，會拿大法官做酬庸的位置？蔡英文總統作出民主國家做不出來事情！把司法尊嚴丟到垃圾桶裡！

鄭麗文高度質疑，這四位大法官人選，真的會效忠、捍衛《中華民國憲法》嗎？《中華民國憲法》在他們心中地位究竟是什麼呢？認同是什麼？這四位人選能夠回答嗎？朱富美離開法律界多年，現在是監察院秘書長、陳菊重要幕僚，也是民進黨最重要的政治幕僚，這樣的人選，怎麼可以擔任大法官？就只是因為她是陳菊親信？邢泰釗的太太嗎？難道蔡英文總統非要把台灣司法踩死不可嗎？

鄭麗文舉例，讀美國憲法都知道，當年美國大法官因為意識形態，做出「黑奴是財產，不是人」的判決後，引發美國南北戰爭，透過內戰解放黑奴。蔡英文所提名的大法官，只效忠民進黨黨旗，視《中華民國憲法》為何物，將會是中華民國憲政災難的開始，台灣將永無寧日。