在現今軟體定義物聯網(Software-Defined AIoT)的趨勢中，由硬體支援的虛擬化技術，在應用環境中扮演重要角色；而友通的產品從搭載英特爾第12代處理器的工業級主機板ADS310、系統EC70A-TGU到平板，皆可藉由虛擬化技術的驅動，架出多個虛擬平台空間並整合，除了有助於營運最佳化，也節省資料通往雲端連結的成本、提高良率與效率。

友通總經理蘇家弘表示，受益於英特爾的技術以及SR-IOV架構支援，硬體透過單顆CPU，即能在工業自動化領域執行不同作業系統(OS)，並整合大量共享數據，也因為虛擬環境中繪圖效能的大幅提升，顏色辨識、尺寸量測、外觀瑕疵等的檢測的速度變得更加快速。

英特爾認為成本考量一直是工業自動化中的關注重點之一，但友通的硬體可以支援SR-IOV虛擬化技術，透過工作負載整合(Workload Consolidation)，減少基礎設施並利用更多現有資源，有效提升成本效益，並解決長期以來虛擬化環境中的圖形運算效能問題，滿足應用場域中的大規模布署需求。

值得一提的是，目前友通的產品針對ECI和自主式移動機器人的EI已通過英特爾ESDQ測試，並與英特爾聯合發布技術白皮書。透過與英特爾的密切合作，持續藉由技術驗證協助及優化各項服務在物聯網應用中的發展，加速實現「軟體定義物聯網」。

另一方面，智慧共桿、智慧零售也逐步走向工作負載整合的趨勢中，多項設備同樣能透過嵌入式產品的整合與虛擬化技術的特性，執行高效能AI邊緣運算，加速人流辨識、計數、監控等追蹤速度。智慧共桿可透過路側與車端設備識別用路人之道路行為，最終將資料同步回傳至智慧共桿；零售方面則可以透過識別系統的建立，判斷出消費者的年齡層、性別，進而掌握客人是否成年並允許消費，又或者分析不同客層屬性的消費習慣。