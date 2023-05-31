行政院打詐專責辦公室31日正式揭牌，辦公室主任由前桃園市副市長、行政院顧問李憲明出任。行政院長陳建仁致詞時表示，打詐辦公室由政府5大部會的匯集，負責統籌、督導及整合民間資源，發揮政府施政機動性和整體性，盼透過電信網路、金流面等各項防治措施，達到打詐的「三減功效」。

行政院月初頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對假網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案重點打擊。當時政院先行預告，打詐專責辦公室將由內政部、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部及數位部通力合作，每部會將派1、2人發揮統合力量，有相關問題或需要院級解決之事，能即時反映處理。

今日行政院打詐辦公室也正式揭牌運作，由陳建仁、行政院政委羅秉成、發言人林子倫及李憲明等人出席。陳建仁致詞時指出，打詐辦公室未來將負責統籌、督導各部會落實執行打詐行動綱領，推動各部會合作打詐、收集國內外打詐措施，並統籌整合民間資源及強化各單位權責，發揮政府施政機動性和整體性。

陳建仁表示，詐騙手法日新月異，牽涉層面廣泛，期待打詐辦公室能透過政府、民間公同合作，透過電信網路、金流面等各防制措施，能達成「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」的三減功效；今天上午和蔡英文總統一起開會時，蔡總統也對打詐決心予以嘉勉，盼政府能做好打詐工作。

行政院副院長鄭文燦出席國科會「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮前也稱，打詐是全方位行動，行政院成立打詐辦公室目的在於協調，掌握重大個案進度，促進各部會努力，讓生活中詐騙資訊減少。