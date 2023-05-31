桃園八德區福德一路177巷與新北市鶯歌區僅一線之隔，當地車流量相當大，不過該條路最窄處卻只有1輛車能通行，2縣市協議共同拓寬道路，卻卡關多年遲遲未能動工。工務局坦言，由於該範圍涉及新北市都市計畫工業區變更，需先由新北完成都市計畫變更後，再由2市各自取得土地，目前變更草案仍在研擬當中。

市議員呂林小鳳指出，福德一路177巷因緊鄰新北鶯歌區，交界處車流量大，拓寬工程勢在必行，可紓解興豐路接往大湳交流道、長安街至和平路的瓶頸路段，能有效改善八德區內交通壅塞的狀況。紙上談兵多年，目前卻仍卡關遲遲無法動工，上周有再次邀集相關單位前往現場會勘，發現因新北市的市地重畫案卡關中，導致拓寬整條道路的期程跟著延宕，盼先與私人主地所有權人、新北市府等協調，儘速取得開路同意，切勿再耽擱。

工務局說明，福德一路177巷拓寬計畫分為南北2路段，北側路段長約246米，預計拓寬為6.5米，南側路段長581米，預計拓寬為8米。（工務局提供／陳夢茹桃園傳真）

工務局回應，福德一路177巷位於新北市與桃園市交界處，尖峰時間交通量大，2019年底2市研商拓寬計畫分工與經費負擔，達成共識由新北市辦理拓寬範圍定線，桃園市則負責辦理拓寬工程。2022年4月新北市完成定線並獲桃園市同意，拓寬範圍包括新北市都市計畫工業區及桃園市非都市計畫農業區，並分為南北兩路段，北側路段長約246米，預計拓寬為6.5米，南側路段長581米，預計拓寬為8米，工程及用地總經費約2.2億元。

工務局坦言，因拓寬範圍涉及新北市都市計畫工業區變更，因此需先由新北市完成都市計畫變更後，再由2市各自取得土地，約需花費1年，接著再交由桃園市動工，工期約需1年。經掌握新北市進度，2023年2月已召開都市計畫變更座談會，目前變更草案仍在研擬中。