台泥斥資120億在高雄小港的三元能源科技鋰電池廠要投產了！台泥今天表示，小港廠已經在進行局部試車，大部份認證程序也完成，有機會第三季就正式投產。

台泥在台南的電池廠是20年前舊廠，所以前年動工建置精密度更高的高雄小港廠，鎖定高階電池，產能1.8GWh，一年可以生產約 2.4 萬台電動汽車所需電池量。

張安平指出：「雖然去年整體大環境好，因此能元科技有一些獲利，但是否真正的轉型成功在於核心電池技術的開發」。

他說「Molicel」的電池可能是目前世界上最多飛上天的電池芯，在不久的未來，能元科技預計協助部分客戶完成電動飛行器跨海飛行計劃，至於陸地上的載人試飛，也已在部分現有客戶實驗上百次。

能元科技總經理薛人禎表示，目前高雄小港超級電池工廠已經在局部性試車，著重在EMT-3，預計6、7月開始準備進行三元鋰電池工廠相關的ISO、UL以及試量產準備，第三季有機會進行正式投產。張安平表示，這有很多認證程序要做，目前大部分都已認證完畢。