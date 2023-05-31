本篇報導中的Foo Fighter（幽浮戰機）一詞，與幽浮一族樂團（Foo Fighter）沒有直接關聯，1944年11月，美國陸軍航空隊（美國空軍前身）第415夜間戰鬥機中隊的林瓦德（Cpt. Fred Ringwald）上尉首次在德國上空看到它們，然後先後向上回報了12次紙本報告。他們發現了8到10個發光的亮點，呈現火紅色，然而盟軍的地面雷達什麼也沒看到，當時以為這可能是納粹德國某種新型空中武器。當飛行員準備轉身與之對抗時，那些亮點又消失了。當年的科學家推論那可能是航海時會出現的靜電現象：聖艾爾摩之火（St. Elmo's fire又稱馬祖火），但是否真的為馬祖火仍不明。
綜合《時代雜誌》（Times）1945年1月15號報紙版面（由CNN掃描建檔）以及《俄亥俄電視台》（WYTV）以及書籍報導，1944年12月。當包含其他戰機在內的機組人員在德國上空再度看到那些光點時，他們發現，這些亮點似乎會跟隨盟軍的飛機然後消失。後來第415夜間戰鬥機中隊的一名雷達操作手麥耶（Donald J. Meiers）用了當時一部卡通的梗為這些亮點取了個名字：Foo Fighters（幽浮戰機）。
當時一部名為《煙燻乾草》（Smokey Stover）的卡通給了他們聯隊成員這國靈感，片中一名消防員，他會說「有Foo的地方就有火」。Foo Fighters（幽浮戰機）這個名字就這樣被定了下來
一位《美聯社》（AP）的記者在1945年1月報導了Foo Fighter的目擊事件，而美國陸軍航空隊則試圖提出解釋：「也許是照明彈或是氣球，又或者某種電磁現象，也許只是冰晶反射光線的結果。」
而《時代》（Times）近80年前的報導中，科學家則認為那可能是聖艾爾摩之火，但使是否真的為馬祖火仍不明。聖艾爾摩之火的成因是一種電暈放電現象，是由於週遭環境非常大的電位差（這在大雷雨中很常見），超越了空氣的擊穿電壓（約每公尺3百萬伏特），使得空氣成為了導體（電漿體），並在導電的過程中放出強光。
其他有關於幽浮戰機的出版物揭示最早更可以追溯到，1941年9月載滿英軍的波蘭商船目擊到跟半個月亮差不多大的光球在尾隨，1942年3月，英國皇家空軍（RAF）也在巴爾幹半島目擊到類似的現象，其他還有多起目擊事件。但是以軍隊單位內的正式報告來說，則是以第415夜間戰鬥機中隊的為主。
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