本篇報導中的Foo Fighter（幽浮戰機）一詞，與幽浮一族樂團（Foo Fighter）沒有直接關聯，1944年11月，美國陸軍航空隊（美國空軍前身）第415夜間戰鬥機中隊的林瓦德（Cpt. Fred Ringwald）上尉首次在德國上空看到它們，然後先後向上回報了12次紙本報告。他們發現了8到10個發光的亮點，呈現火紅色，然而盟軍的地面雷達什麼也沒看到，當時以為這可能是納粹德國某種新型空中武器。當飛行員準備轉身與之對抗時，那些亮點又消失了。當年的科學家推論那可能是航海時會出現的靜電現象：聖艾爾摩之火（St. Elmo's fire又稱馬祖火），但是否真的為馬祖火仍不明。

Seems to mesh with WW2 fighter pilot "foo fighter" reports which always gave me a "playful" feeling as they did things like moving to a point, waiting for the plane to catch up before moving to another & mimicking squadron formations(unknown if real pics exist, good illustration) pic.twitter.com/CjFxGFm5f0 — Fandomguy 🇺🇸 🇵🇷 🇺🇦 🇹🇼 (@sciencefandom) June 2, 2021

綜合《時代雜誌》（Times）1945年1月15號報紙版面（由CNN掃描建檔）以及《俄亥俄電視台》（WYTV）以及書籍報導，1944年12月。當包含其他戰機在內的機組人員在德國上空再度看到那些光點時，他們發現，這些亮點似乎會跟隨盟軍的飛機然後消失。後來第415夜間戰鬥機中隊的一名雷達操作手麥耶（Donald J. Meiers）用了當時一部卡通的梗為這些亮點取了個名字：Foo Fighters（幽浮戰機）。

當時一部名為《煙燻乾草》（Smokey Stover）的卡通給了他們聯隊成員這國靈感，片中一名消防員，他會說「有Foo的地方就有火」。Foo Fighters（幽浮戰機）這個名字就這樣被定了下來

While similar to the foo fighter phenomenon that were experienced by allied forces during WWII, those said objects were widely reported as lights. These particular objects are even more mysterious. pic.twitter.com/9J9hqRsYyk — Falangist (@Falangist_Salo) May 22, 2022

一位《美聯社》（AP）的記者在1945年1月報導了Foo Fighter的目擊事件，而美國陸軍航空隊則試圖提出解釋：「也許是照明彈或是氣球，又或者某種電磁現象，也許只是冰晶反射光線的結果。」

而《時代》（Times）近80年前的報導中，科學家則認為那可能是聖艾爾摩之火，但使是否真的為馬祖火仍不明。聖艾爾摩之火的成因是一種電暈放電現象，是由於週遭環境非常大的電位差（這在大雷雨中很常見），超越了空氣的擊穿電壓（約每公尺3百萬伏特），使得空氣成為了導體（電漿體），並在導電的過程中放出強光。

其他有關於幽浮戰機的出版物揭示最早更可以追溯到，1941年9月載滿英軍的波蘭商船目擊到跟半個月亮差不多大的光球在尾隨，1942年3月，英國皇家空軍（RAF）也在巴爾幹半島目擊到類似的現象，其他還有多起目擊事件。但是以軍隊單位內的正式報告來說，則是以第415夜間戰鬥機中隊的為主。