澎湃新聞報導，中國大陸菸民數舉世第一，5月31日是第36屆「世界無菸日」。杭州市疾控中心當天透露，杭州市成人吸菸率，已從2008年的25.4％降至2022年的18.79％，遠低於浙江全省和大陸全國平均水準，提前實現「健康中國2030」控菸目標。

今年9月，第19屆亞運會將在杭州舉行，杭州在無菸日舉行多場「無菸亞運」相關活動。自2019年以來，杭州以「無菸杭州」成為城市的基本內涵為目標，積極推進健康中國控菸行動和健康知識普及行動，一方面以政府主導、法律推動，一方面進行社會宣導、創新擴散，兩條線交替並行，以亞運為契機，開啟全面無菸時代。

澎湃新聞報導，杭州在2019年正式實施新修訂《杭州市公共場所控制吸菸條例》，並在亞運年之前結束了原限制吸菸場所的過渡期。2022年1月起，杭州室內公共場所、室內工作場所、公共交通工具，包括娛樂、經營性住宿和餐飲等室內公共場所全面禁止吸菸。

自2019年1月至2022年12月，全市累計檢查各類場所44萬2142家次，其中場所處罰508家，罰款金額89萬2980.45元（人民幣，下同）；個人處罰564人，罰款金額2萬7440元。

據指出，《杭州亞運會控菸標準及志工控菸職責》培訓課件正式列入杭州亞運會志工培訓課程體系，並對亞運場館和城市側志工分別開展控菸專項培訓。亞運會舉辦場館，亞運村內酒吧、住宿房間、娛樂場所等區域，以及亞運公共交通工具等區域全面禁菸。

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