參加東海海上行程遊客，仍玩得很high。（翻攝畫面。許逸民／澎湖傳真）

瑪佳颱風僅對台灣東部海面發佈海上颱風警報，但外圍環流仍讓澎湖造成的風浪影響不容小覷，因此這兩天對外船隻全都停航。儘管如此，29日仍有超過8千遊客湧入，但在澎湖島內南海（七美、望安）、北海（吉貝）等海上遊程也紛紛休兵之下，唯獨東海區域風速較小，遊艇還維持行程，也讓遊東海的遊客說賺到了。

瑪娃颱風逼近台灣，包括跑高雄的台華輪及多家跑嘉義的高速客輪，29日都公告說30、31兩日因颱風因素停航，航行嘉義的客輪當天也特地加開船班，輸運遊客撤離。也讓提早撤離遊客遺憾說看不到花火好可惜，但若不趁有船早走一步，萬一等到被「關島」好幾天就更慘了。

但還是有8千遊客繼續湧入，和留下沒提早回去的都不怕被滯留，繼續放寬心到處玩、到餐廳大啖海鮮，馬公市更是處處可見遊客身影。

而澎湖海域風浪也如預報增強，因此自5月30日起到6月1日這三天，嘉義布袋和馬公的客輪全數停航，島內的交通船不少也停開。

不過以海上巡遊、賞鷗及水上活動為主的東海航線，得天獨厚風勢沒大到需要停航，加上澎湖也沒下雨，因此不少遊客都轉向報名東海行程，跟風浪拼了，還好航程顛頗也沒那麼大，讓參加東海行程的遊客直說幸運，也很好玩。