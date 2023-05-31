第25屆「讀者文摘信譽品牌」5月31日公布，中華電信、長榮航空、CPC台灣中油、信義房屋…等指標企業獲得白金獎，副總統賴清德出席頒獎，並強調一家公司要有信譽才有品牌，期許台灣品牌良性競爭。獲獎企業中，信義房屋16度獲最高榮譽「白金獎」，再度成為消費者最信賴的房仲類品牌，連年蟬聯的關鍵來自信義房屋「以人為本」花心思培育同仁的品格與能力，提供客戶專業、貼心的服務，讓「有信義房屋的地方就有幸福」；信義房屋副總經理蘇守仁也從副總統賴清德手中領取獎項，房仲第一品牌的形象深植消費者心中。

「讀者文摘信譽品牌」委託知名市調公司Catalyst Research調查，訪查來自台灣地區、香港地區、菲律賓、新加坡及馬來西亞五大市場共8000名受訪者，其中台灣取1,500名受訪者。調查方式請受訪者提供最信賴品牌名稱，再依據「信賴度與信用」、「品質」、「價值」、「對顧客需求的了解」、「創新」、「社會責任」六項指標進行評比。

今年台灣有51個品類共計109個品牌獲獎，評選白金獎29座，金獎126座，銀獎2座。副總統賴清德表示，一家公司要有信譽才有品牌並確保消費者信賴，並推動台灣品牌間的良性競爭，共同打國際品牌，在全球贏得肯定；行政院副院長鄭文燦表示，讀者文摘信譽品牌獎項突顯台灣價值，得獎的品牌皆是MIT優質象徵，過去台灣不僅在半導體供應鏈發光發熱，在服務業也是標竿，信賴建立要透過長期的認識、情感體驗與連結 獲獎實屬不易。

今年信義房屋16度獲得最高榮譽白金獎，關鍵來自於常年重視的「人才培育」，不僅有完善的新人課程，讓剛入行者汲取專業知識，更透過師徒制、學長姊制，讓無經驗的新人可以透過學長姊的身教與言教，「沉浸式」吸收成功經驗與服務理念，近年來更有MA計畫，多元招募質優、不同背景的人才，希望成為集團轉型的驅動力。

不僅如此，信義房屋更不斷創新啟動多項數位轉型計畫，例如3D智能賞屋、AI智能配案等，不僅提供消費者安全、便利的服務體驗，也讓同仁相較同業也更早、更快的獲得數位能力培育，有益個人成長，今年也首開數據科學家班，為集團內的幕僚數位賦能，一開放報名就滿團，同仁踴躍學習新事物。

「因為永續、所以信任」，信義房屋40年來堅持「以人為本」、「先義後利」積極照顧六大關係人，除了過去多項優質服務外，近年來同仁也積極成為社區裡暖心的夥伴，舉凡紗窗修繕、環境清潔等，都帶動產業正面影響力。

信義房屋表示，未來將持續以好服務、好工作、好生活為基礎，創造永續好生活，堅持企業社會責任，進而增加消費者對品牌的好感度，成為最信賴的房仲品牌。